Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот на пресс-конференции перед матчем 8-го тура Лиги чемпионов с «Карабахом» с сожалением отметил, что не может, в отличие от Гурбана Гурбанова, полностью менять весь состав команды в играх национального чемпионата.

У «Ливерпуля» сейчас много травмированных. Мерсисайдцы идут на 4-м месте в Лиге чемпионов, но в чемпионате не одержали ни одной победы в 2026 году и занимают шестую строчку. 

Нидерландский специалист сообщил, что против «Карабаха» не сыграют Джо Гомес и Ибрахима Конате. Также в лазарете находятся Александр Исак, Конор Брэдли, Джейден Даннс и Джованни Леони. Под вопросом и участие в матче Федерико Кьезы.

«Из-за количества доступных игроков я не смог поступить так же, как главный тренер «Карабаха», который в матче чемпионата страны выпустил других 11 игроков, а завтра вновь сыграет основным составом», - посетовал главный тренер «Ливерпуля».

Отвечая на вопрос о сильных сторонах «Карабаха», Слот сказал:

«Всегда именно отдельные игроки создают трудности с точки зрения стиля игры. У «Карабаха» быстрые игроки, которые постоянно стремятся вперед. Они двигаются прямо к воротам, совершая забеги за спины защитников. Игроки «Карабаха» уверенно владеют мячом. Они показали себя в этом сезоне против больших клубов, потому что в Лиге чемпионов играют только большие клубы. Это очень хорошая команда, и ее очень трудно победить. Они смогли сыграть вничью 2:2 с «Челси» и не позволили им выиграть».

