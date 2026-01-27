Байден после долгого молчания сделал заявление

Экс-президент США Джо Байден резко раскритиковал руководство страны, заявив, что администрация президента Дональда Трампа целенаправленно действует против собственных граждан. Об этом он написал в X, комментируя протесты и гибель людей в Миннеаполисе.

«Жители Миннесоты достаточно натерпелись от рук этой администрации. Насилию и террору нет места в Соединенных Штатах, особенно когда наше собственное правительство выбирает целью американских граждан. Мы не та нация, которая расстреливает своих граждан на улицах или попирает Четвертую поправку (к Конституции США, которая запрещает необоснованные обыски, досмотры и изъятия документов и личного имущества)», - заявил Байден.

Поводом для такого заявления стала гибель двух американцев, Алекса Претти и Рене Гуд, в ходе недавних протестов в Миннеаполисе. Байден подчеркнул, что правосудие требует проведения «полного, честного и прозрачного расследования» их гибели. Экс-президент убежден, что ни один человек, включая президента, не вправе разрушать основы американских ценностей и терроризировать соседей.

В начале января во время рейда сотрудников ICE в Миннеаполисе 37‑летняя гражданка США Рене Николь Гуд была застрелена агентом ICE. После этого в городе начались массовые протесты против действий иммиграционной службы. Официальные лица из администрации американского президента заявляли, что офицер действовал в целях самообороны. 24 января агенты ICE застрелили в Миннеаполисе 37‑летнего медбрата Алекса Джеффри Претти. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что, по их данным, мужчина был вооружен, однако видеозаписи показали, что у Претти был телефон, а не пистолет. Он подошел к сотрудникам, те повалили его на землю и затем в него выстрелили.