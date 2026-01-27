Европа полностью откажется от ядерного топлива из России

Еврокомиссия (ЕК) готовит проект, который запретит импорт продукции ядерной промышленности из России в Евросоюз. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, сообщают зарубежные СМИ.

Она назвала ядерную энергетику и ядерное топливо «более сложным вопросом для проработки». По словам Итконен, он находится на стадии подготовки.

«Я не могу назвать сроки, но, надеюсь, мы сможем представить это в надлежащее время. Мы <...> абсолютно намерены довести до конца политику RePowerEU, цель которой — поэтапно вывести с рынка ЕС всю российскую энергетику. И, разумеется, нефть и ядерная энергетика будут это дополнять», — сказала представитель ЕК.

Помимо продуктов ядерной промышленности, Евросоюз намерен поэтапно отказаться от российского газа к 2027 году.