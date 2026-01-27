В Имишли раскрыли замаскированное под пожар убийство

В Имишлинскую районную прокуратуру 26 января поступила информация о пожаре в одном из домов в городе Имишли и об обнаружении тела неизвестного мужчины.

Пресс-служба Генпрокуратуры в ответ на запрос haqqin.az сообщила, что в ходе первичного осмотра было установлено, что тело принадлежит Садраддину Фараджеву, 1957 года рождения. На теле мужчины обнаружены многочисленные колото-резаные раны.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что умышленное убийство Садраддина Фараджева совершила Эльнара Джафарова, 1979 года рождения.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Э. Джафарова задержана как подозреваемая по делу.

Следствие продолжается.