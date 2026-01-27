Новый обвал иранского риала

Иранская национальная валюта риал обвалилась до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США.

По данным некоторых иранских сайтов, отслеживающих валютные курсы, 27 января иранская валюта торговалась на уровне около 1 500 000 риалов за один доллар, что стало новым историческим минимумом.

Резкое падение курса риала произошло через несколько недель после масштабных протестов, охвативших страну на фоне стремительного обесценивания национальной валюты и роста цен. Эксперты связывают дальнейшее ослабление риала с сочетанием факторов, включая международные санкции, высокую инфляцию, дефицит иностранной валюты и сохраняющуюся политическую неопределенность. Власти Ирана ранее заявляли о мерах по стабилизации рынка, однако, отмечают аналитики, доверие к национальной валюте продолжает снижаться, что подталкивает спрос на доллар и другие твердые валюты.