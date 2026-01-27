USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Новый обвал иранского риала

21:48 1124

Иранская национальная валюта риал обвалилась до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США.

По данным некоторых иранских сайтов, отслеживающих валютные курсы, 27 января иранская валюта торговалась на уровне около 1 500 000 риалов за один доллар, что стало новым историческим минимумом.

Резкое падение курса риала произошло через несколько недель после масштабных протестов, охвативших страну на фоне стремительного обесценивания национальной валюты и роста цен. Эксперты связывают дальнейшее ослабление риала с сочетанием факторов, включая международные санкции, высокую инфляцию, дефицит иностранной валюты и сохраняющуюся политическую неопределенность. Власти Ирана ранее заявляли о мерах по стабилизации рынка, однако, отмечают аналитики, доверие к национальной валюте продолжает снижаться, что подталкивает спрос на доллар и другие твердые валюты.

Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 2099
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
22:57 522
Доллар на минимуме
Доллар на минимуме
21:59 1822
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
20:41 3189
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 6555
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
21:28 2298
Удар в предстоящие выходные?
Удар в предстоящие выходные?
21:09 2578
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 1931
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 1392
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 4469
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 1759

ЭТО ВАЖНО

Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 2099
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
22:57 522
Доллар на минимуме
Доллар на минимуме
21:59 1822
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
20:41 3189
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 6555
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
21:28 2298
Удар в предстоящие выходные?
Удар в предстоящие выходные?
21:09 2578
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 1931
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 1392
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 4469
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 1759
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться