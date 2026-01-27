USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Доллар на минимуме

21:59 1825

Курс американского доллара упал до самого низкого уровня почти за четыре года по отношению к основным валютам, пишет Bloomberg.

Спотовый индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который рассчитывает агентство, во вторник упал на 0,4% и достиг самого низкого уровня с марта 2022 года. Американская валюта падает четвертый день подряд. Больше всего доллар снизился по отношению к иене.

Ослабление доллара отражает осторожность инвесторов после периода непредсказуемой политики Вашингтона, в том числе заявлений президента США Дональда Трампа о планах получить контроль над Гренландией. К снижению доллара привели риски, связанные с ростом дефицита американского бюджета, опасениями по поводу финансовой дисциплины и растущей политической поляризацией в стране.

Давление на доллар также оказывают ожидания выбора кандидата на пост следующего председателя Федеральной резервной системы, поскольку на рынке есть опасения, что следующий глава ФРС будет более склонен к снижению стоимости заимствований. Полномочия действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла истекают в мае 2026 года.

Кроме того, в США сохраняется риск новой приостановки работы правительства, поскольку демократы планируют заблокировать пакет расходов в Конгрессе, если республиканцы не прекратят финансирование Министерства внутренней безопасности США. Сенат США должен принять законопроект о государственных расходах до конца 30 января, это предотвратит частичную приостановку работы правительства. До этой даты действует временный бюджет.

