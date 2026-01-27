USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Иран хватается за соломинку

22:05 1315

Тегеран приветствует любую инициативу, которая будет содействовать укреплению мира и будет способна предотвратить войну. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

«Иран всегда был и готов приветствовать любой процесс, ведущий к миру, спокойствию и предотвращению конфликтов и войн в рамках международного права при полном сохранении и уважении прав нации и страны, поскольку мы стремимся к тому, чтобы все люди в мире могли жить вместе в мире и спокойствии», - приводит его слова пресс-служба.

Указывается, что Бен Салман также подчеркнул неприемлемость любой агрессии или угрозы в отношении Ирана, и заявил о готовности Саудовской Аравии к любому сотрудничеству с исламской республикой для установления прочного мира и безопасности на Ближнем Востоке.

23 января Трамп сообщил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы, включая корабли. Ранее он предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.

