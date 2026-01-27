Перед визитом к Путину аш-Шараа поговорил с Трампом

Президент США Дональд Трамп заявил о «замечательном телефонном разговоре» с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

«Я провел замечательный разговор с уважаемым президентом Сирии. Все, что касается Сирии и этого района, продвигается очень хорошо. Мы очень довольны», - сказал Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отбытием в рабочую поездку в Де-Мойн (штат Айова).

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин встретится с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа в среду, 28 января. В пресс-службе отметили, что аш-Шараа приедет в Россию с рабочим визитом. Где именно пройдет встреча — не уточняется. Стороны обсудят перспективы развития связей России и Сирии в различных областях, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке.