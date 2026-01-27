USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Произведенная Improtex Industries техника гуманитарного разминирования Revival-T на выставке UMEX 2026

22:16 333

Дистанционно управляемая гуманитарная механическая техника разминирования Revival-T, произведенная компанией Improtex Industries, впервые была экспортирована на международный рынок. Указанная техника приобретена компанией International Golden Group (IGG), осуществляющей деятельность в Объединенных Арабских Эмиратах, и продемонстрирована на выставке UMEX 2026.

Данная презентация расценивается как важный этап в продвижении на международный рынок гуманитарных технологических решений азербайджанского производства.

Выставка UMEX 2026 – Unmanned Systems Exhibition & Conference - является крупнейшей и наиболее значимой международной выставкой в регионе и мире в сфере беспилотных и роботизированных систем, а также гуманитарных и технологических решений. Выставка проводится в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби и объединяет государственные структуры, представителей промышленности, производителей технологий и международные компании из разных стран.

Одним из ключевых факторов, подтверждающих высокий статус мероприятия, является его проведение при участии президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна. Участие в выставке такого масштаба и представление гуманитарной техники местного производства является для Improtex Industries показателем высокого профессионального доверия и значимым достижением.

Выставка UMEX 2026 в этом году вошла в историю как самый масштабный выпуск за все время ее проведения. В течение трех дней мероприятие посетили более 35 000 человек. В выставке приняли участие 390 компаний из 40 стран, что является значительным ростом по сравнению с предыдущим выпуском. Кроме того, в Международной конференции приняли участие 750 делегатов из различных стран мира.

В ходе визита делегация Improtex Industries провела ряд важных встреч. В рамках этих встреч был подписан Меморандум о взаимопонимании (MoU) с генеральным директором ведущей эстонской робототехнической компании Milrem Robotics Кулдаром Вярси. Меморандум предусматривает изучение возможностей сотрудничества по производству гуманитарной техники разминирования, выпускаемой Improtex Industries, в Европе, а также по производству и локализации технологических решений Milrem Robotics в Азербайджане.

Отметим, что с 2020 года гуманитарная техника разминирования, производимая Improtex Industries, активно используется в процессах очистки и восстановления на территориях, освобожденных от оккупации. В рамках этой деятельности более 30 единиц гуманитарной техники разминирования Revival-T были приобретены ANAMA, Фондом возрождения Карабаха и аграрными холдингами.

Указанный процесс является важным этапом в международном признании гуманитарных технических решений Improtex Industries, основанных на потенциале местной инженерной школы, а также способствует укреплению позиций продукции азербайджанского производства на глобальном рынке. Ожидается, что предпринятые в этом направлении шаги обеспечат устойчивость экспортной деятельности в будущем и внесут вклад в дальнейшее укрепление ненефтяного промышленного потенциала страны.

Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 2101
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
22:57 530
Доллар на минимуме
Доллар на минимуме
21:59 1831
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
20:41 3196
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 6558
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
21:28 2304
Удар в предстоящие выходные?
Удар в предстоящие выходные?
21:09 2585
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 1934
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 1394
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 4470
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 1761

ЭТО ВАЖНО

Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 2101
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
22:57 530
Доллар на минимуме
Доллар на минимуме
21:59 1831
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
20:41 3196
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 6558
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
21:28 2304
Удар в предстоящие выходные?
Удар в предстоящие выходные?
21:09 2585
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 1934
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 1394
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 4470
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 1761
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться