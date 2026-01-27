Произведенная Improtex Industries техника гуманитарного разминирования Revival-T на выставке UMEX 2026

Дистанционно управляемая гуманитарная механическая техника разминирования Revival-T, произведенная компанией Improtex Industries, впервые была экспортирована на международный рынок. Указанная техника приобретена компанией International Golden Group (IGG), осуществляющей деятельность в Объединенных Арабских Эмиратах, и продемонстрирована на выставке UMEX 2026. Данная презентация расценивается как важный этап в продвижении на международный рынок гуманитарных технологических решений азербайджанского производства.

Выставка UMEX 2026 – Unmanned Systems Exhibition & Conference - является крупнейшей и наиболее значимой международной выставкой в регионе и мире в сфере беспилотных и роботизированных систем, а также гуманитарных и технологических решений. Выставка проводится в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби и объединяет государственные структуры, представителей промышленности, производителей технологий и международные компании из разных стран. Одним из ключевых факторов, подтверждающих высокий статус мероприятия, является его проведение при участии президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна. Участие в выставке такого масштаба и представление гуманитарной техники местного производства является для Improtex Industries показателем высокого профессионального доверия и значимым достижением.

Выставка UMEX 2026 в этом году вошла в историю как самый масштабный выпуск за все время ее проведения. В течение трех дней мероприятие посетили более 35 000 человек. В выставке приняли участие 390 компаний из 40 стран, что является значительным ростом по сравнению с предыдущим выпуском. Кроме того, в Международной конференции приняли участие 750 делегатов из различных стран мира. В ходе визита делегация Improtex Industries провела ряд важных встреч. В рамках этих встреч был подписан Меморандум о взаимопонимании (MoU) с генеральным директором ведущей эстонской робототехнической компании Milrem Robotics Кулдаром Вярси. Меморандум предусматривает изучение возможностей сотрудничества по производству гуманитарной техники разминирования, выпускаемой Improtex Industries, в Европе, а также по производству и локализации технологических решений Milrem Robotics в Азербайджане.

Отметим, что с 2020 года гуманитарная техника разминирования, производимая Improtex Industries, активно используется в процессах очистки и восстановления на территориях, освобожденных от оккупации. В рамках этой деятельности более 30 единиц гуманитарной техники разминирования Revival-T были приобретены ANAMA, Фондом возрождения Карабаха и аграрными холдингами.