Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Трамп: Если бы победили Байден или Харрис, Израиля бы не было

22:35 306

Президент США Дональд Трамп дал интервью одной из радиостанций, в ходе которого высказался об угрозе существованию Израиля со стороны Ирана, которую ему удалось предотвратить, пишут израильские СМИ.

«Если бы победили Байден или Харрис, я не думаю, что Израиль до сих пор существовал бы. Мы уничтожили их (иранский - ред.) ядерный потенциал — они бы применили его, если бы он у них был. Этой атаки (на Иран – ред.) не произошло бы; вместо этого атаковали бы их (Израиль – ред.)», — заявил Трамп.

По информации источников, в последние дни президент США Дональд Трамп дал указание своим советникам разработать сценарии шагов, которые могли бы иметь для Ирана «разгромные последствия».

Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 2102
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
22:57 530
Доллар на минимуме
Доллар на минимуме
21:59 1832
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
20:41 3199
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 6559
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
21:28 2305
Удар в предстоящие выходные?
Удар в предстоящие выходные?
21:09 2585
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 1935
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 1394
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 4471
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 1761

