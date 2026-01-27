Трамп: Если бы победили Байден или Харрис, Израиля бы не было

Президент США Дональд Трамп дал интервью одной из радиостанций, в ходе которого высказался об угрозе существованию Израиля со стороны Ирана, которую ему удалось предотвратить, пишут израильские СМИ.

«Если бы победили Байден или Харрис, я не думаю, что Израиль до сих пор существовал бы. Мы уничтожили их (иранский - ред.) ядерный потенциал — они бы применили его, если бы он у них был. Этой атаки (на Иран – ред.) не произошло бы; вместо этого атаковали бы их (Израиль – ред.)», — заявил Трамп.

По информации источников, в последние дни президент США Дональд Трамп дал указание своим советникам разработать сценарии шагов, которые могли бы иметь для Ирана «разгромные последствия».