USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

В Киеве сообщили, с кем подпишут мирный план

22:38 659

Мирное соглашение об урегулировании российско-украинской войны из 20 пунктов Украина подпишет с США, отдельно Соединенные Штаты подпишут документ с Россией. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал в интервью «Европейской правде».

Сибига указал, что соглашение из 20 пунктов, которое сейчас находится в центре мирного процесса, – это двусторонний документ: «Если говорить исключительно об этой 20-пунктовой рамке, то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс».

Один из пунктов мирного плана касается вступления Украины в ЕС. Комментируя это, Сибига сказал, что «даже если подписи ЕС под документом нет, в нем не может быть никаких пунктов, которые не согласованы с европейскими союзниками».

В обсуждениях звучит идея вступления Украины в ЕС в 2027 году, но Сибига отметил, что дата – это «непростой вопрос»: «ЕС имеет свои процедуры, и мы являемся заложником консенсусного подхода в некоторых моментах».

Относительно участия европейцев в одобрении «мирных документов» глава МИД Украины сказал, что европейская сторона «присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности».

Сибига подчеркнул, что гарантии безопасности должны иметь юридически обязательный характер: «Поэтому важно, что есть согласие о необходимости ратификации гарантий – в частности, их ратификации в Конгрессе США».

Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 2102
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
22:57 533
Доллар на минимуме
Доллар на минимуме
21:59 1834
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
20:41 3202
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 6560
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
21:28 2309
Удар в предстоящие выходные?
Удар в предстоящие выходные?
21:09 2586
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 1936
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 1394
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 4471
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 1762

ЭТО ВАЖНО

Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 2102
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
22:57 533
Доллар на минимуме
Доллар на минимуме
21:59 1834
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
20:41 3202
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 6560
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
21:28 2309
Удар в предстоящие выходные?
Удар в предстоящие выходные?
21:09 2586
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 1936
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 1394
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 4471
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 1762
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться