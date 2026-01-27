В Киеве сообщили, с кем подпишут мирный план

Мирное соглашение об урегулировании российско-украинской войны из 20 пунктов Украина подпишет с США, отдельно Соединенные Штаты подпишут документ с Россией. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал в интервью «Европейской правде».

Сибига указал, что соглашение из 20 пунктов, которое сейчас находится в центре мирного процесса, – это двусторонний документ: «Если говорить исключительно об этой 20-пунктовой рамке, то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс».

Один из пунктов мирного плана касается вступления Украины в ЕС. Комментируя это, Сибига сказал, что «даже если подписи ЕС под документом нет, в нем не может быть никаких пунктов, которые не согласованы с европейскими союзниками».

В обсуждениях звучит идея вступления Украины в ЕС в 2027 году, но Сибига отметил, что дата – это «непростой вопрос»: «ЕС имеет свои процедуры, и мы являемся заложником консенсусного подхода в некоторых моментах».

Относительно участия европейцев в одобрении «мирных документов» глава МИД Украины сказал, что европейская сторона «присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности».

Сибига подчеркнул, что гарантии безопасности должны иметь юридически обязательный характер: «Поэтому важно, что есть согласие о необходимости ратификации гарантий – в частности, их ратификации в Конгрессе США».