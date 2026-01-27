ЦРУ в Венесуэле надолго

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работает над обеспечением постоянного американского присутствия на территории Венесуэлы после операции по захвату президента страны Николаса Мадуро.

По данным телеканала, ЦРУ совместно с Госдепартаментом прорабатывает как краткосрочную, так и долгосрочную модель присутствия США в Венесуэле. Предполагается, что Госдеп будет отвечать за формирование официального дипломатического присутствия, тогда как ЦРУ займется подготовительным этапом — налаживанием контактов с местным населением и обеспечением безопасности.

По словам источника CNN, знакомого с процессом планирования, до открытия официального посольства американские представители могут работать на территории объектов ЦРУ. Это позволит начать неформальные контакты и оценить потенциальные угрозы.

Бывший американский чиновник, который работал с венесуэльцами, отметил, что приоритетом на начальном этапе является создание каналов взаимодействия с венесуэльской разведкой, что может открыть возможности для переговоров, недоступных по обычным дипломатическим каналам.