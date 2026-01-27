USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

ЦРУ в Венесуэле надолго

22:50 217

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работает над обеспечением постоянного американского присутствия на территории Венесуэлы после операции по захвату президента страны Николаса Мадуро.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, ЦРУ совместно с Госдепартаментом прорабатывает как краткосрочную, так и долгосрочную модель присутствия США в Венесуэле. Предполагается, что Госдеп будет отвечать за формирование официального дипломатического присутствия, тогда как ЦРУ займется подготовительным этапом — налаживанием контактов с местным населением и обеспечением безопасности.

По словам источника CNN, знакомого с процессом планирования, до открытия официального посольства американские представители могут работать на территории объектов ЦРУ. Это позволит начать неформальные контакты и оценить потенциальные угрозы.

Бывший американский чиновник, который работал с венесуэльцами, отметил, что приоритетом на начальном этапе является создание каналов взаимодействия с венесуэльской разведкой, что может открыть возможности для переговоров, недоступных по обычным дипломатическим каналам.

Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
19:02 2102
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
22:57 536
Доллар на минимуме
Доллар на минимуме
21:59 1836
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
20:41 3203
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей
Ваши невесты во дворцах, наши невесты под землей актуальный комментарий
16:58 6561
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Я не могу поступать так, как Гурбан Гурбанов»
21:28 2311
Удар в предстоящие выходные?
Удар в предстоящие выходные?
21:09 2588
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
Два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным
20:55 1937
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
20:15 1394
«Вальс Мелании» в день убийства
«Вальс Мелании» в день убийства наша корреспонденция
16:46 4471
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
Мир стал ближе к «ядерной полуночи»
20:20 1762

