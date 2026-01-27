USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Вся власть — Трампу

27 января 2026, 23:22

Совет мира разработал план, который наделяет президента США Дональда Трампа практически неограниченными полномочиями по управлению сектором Газа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на проект резолюции от 22 января, оказавшийся в распоряжении редакции.

Согласно документу, Трамп в качестве председателя совета сможет назначать высших должностных лиц для управления анклавом, включая верховного представителя и командующего международными силами стабилизации. Проект также дает президенту США право одобрять или приостанавливать любые резолюции в экстренных случаях.

«Совет будет координировать восстановление Газы  масштабный проект стоимостью десятки миллиардов долларов  и обеспечивать доставку гуманитарной помощи»,  указывает издание.

Газета пишет, что в ноябре Совет Безопасности ООН наделил Совет мира соответствующим мандатом. Проект резолюции Совета мира устанавливает жесткие фильтры для участников восстановления региона: лица и организации, имеющие историю сотрудничества или связей с ХАМАС, не будут допущены к управлению сектором Газа. Ожидается, что повседневную деятельность палестинских технократов в анклаве будет курировать бывший спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов, назначенный Белым домом на пост верховного представителя.

Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и ХАМАС для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

