Нетаньяху предупреждает...

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал пресс-конференцию после заседания военно-политического кабинета, в ходе которого обсуждались вопросы безопасности страны. В частности, речь шла об угрозе со стороны Ирана, который может ударить по Израилю после атаки США, сообщают израильские СМИ.

«Иранский союз пытается восстановиться, но мы не позволим ему это сделать. Если Иран совершит серьезную ошибку и нападет на Израиль, мы ответим такой силой, какой Иран еще не видел», - заявил Нетаньяху.

Он добавил, что президент (США Дональд) «Трамп примет то решение, которое он примет, Государство Израиль примет то решение, которое оно примет».

«Мы готовы к любому сценарию», — заявил Нетаньяху.

Как пишут израильские СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал узкий круг министров и глав силовых структур для обсуждения вопросов безопасности. По словам осведомленных источников, встреча носила напряженный характер и была сосредоточена на возможном развитии событий, связанных с иранским направлением.