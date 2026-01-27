USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Сын убил отца?

Инара Рафикгызы
27 января 2026, 23:31 1414

Стали известны некоторые подробности совершенного в Шамкире убийства.

Накануне тело 56-летнего Арифа Набиева, жителя села Зеем Джырдахан, было обнаружено в овраге в 50-60 метрах от дома, где он проживал. Тело, завернутое в мешок, было найдено после нескольких дней поисков.

Утверждается, что Набиева убил его несовершеннолетний сын Д.Н. Летом прошлого года 15-летний подросток переехал вместе с отцом в Шамкир из России.

По утверждению брата погибшего Эльбруса Набиева, племянник зарубил отца топором, пока тот спал, а затем сбросил тело в канал. «Я был в России, и, когда услышал о произошедшем, вернулся. Моего брата зарубили топором и бросили в канал. И тот, кто убил, – сбежал, это его собственный сын. Его до сих пор разыскивают. В семье не было никаких проблем. Не знаю, из-за чего все произошло. Но я слышал, что мальчик хотел вернуться в Россию, а отец не разрешал. И другой брат (племянника – ред.) тоже приехал. Возможно, они вдвоем убили отца, точно неизвестно. После произошедшего они уехали в Россию».

По факту ведется расследование.

Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 177
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 150
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1404
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
27 января 2026, 20:15 1652
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
00:45 295
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
00:25 610
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
00:09 949
Трамп хочет мира к 15 мая
Трамп хочет мира к 15 мая
27 января 2026, 23:54 1038
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 4576
Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
27 января 2026, 19:02 2417
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
27 января 2026, 22:57 2351

