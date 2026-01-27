Сын убил отца?

Накануне тело 56-летнего Арифа Набиева, жителя села Зеем Джырдахан, было обнаружено в овраге в 50-60 метрах от дома, где он проживал. Тело, завернутое в мешок, было найдено после нескольких дней поисков.

Утверждается, что Набиева убил его несовершеннолетний сын Д.Н. Летом прошлого года 15-летний подросток переехал вместе с отцом в Шамкир из России.

По утверждению брата погибшего Эльбруса Набиева, племянник зарубил отца топором, пока тот спал, а затем сбросил тело в канал. «Я был в России, и, когда услышал о произошедшем, вернулся. Моего брата зарубили топором и бросили в канал. И тот, кто убил, – сбежал, это его собственный сын. Его до сих пор разыскивают. В семье не было никаких проблем. Не знаю, из-за чего все произошло. Но я слышал, что мальчик хотел вернуться в Россию, а отец не разрешал. И другой брат (племянника – ред.) тоже приехал. Возможно, они вдвоем убили отца, точно неизвестно. После произошедшего они уехали в Россию».

По факту ведется расследование.