Трамп хочет мира к 15 мая

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено до 15 мая текущего года. Об этом сообщил в эфире украинской ежедневной онлайн‑программы Ранок.LIVE во вторник, 27 января, со ссылкой на свои источники депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, на 3 ноября запланированы промежуточные выборы в Конгресс США, и, если Трампу не удастся до мая показать результат завершения войны, это станет для него скорее минусом, чем плюсом. Именно май в США считают неформальным дедлайном для заключения сделки между Украиной и Россией, после чего американская сторона может выйти из переговорного процесса, добавил Гончаренко.

«Украинский вопрос не исчезнет, но отойдет на второй план», - уверен он.

Издание The Moscow Times напоминает, что именно Алексей Гончаренко первым обнародовал содержание мирного плана США по Украине, состоявшего из 28 пунктов.