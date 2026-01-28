USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

«Оккупация — это не мир»: журналист и переговорщик Кремля поспорили

00:07 801

Между спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым и шеф-корреспондентом Financial Times Кристофером Миллером произошел спор после публикации FT материала о плане безопасности для Украины, который, как утверждалось, подготовил Белый дом.

В статье обсуждалось, что гарантия безопасности США якобы зависит от согласия Украины на вариант мирного соглашения по «формуле Анкориджа». Она, по версии России, предусматривает вывод ВСУ из Донецкой области в обмен на замораживание боевых действий по текущей линии фронта. Позже в Белом доме эту информацию FT опровергли.

Миллер поделился в соцсети X ссылкой на публикацию и отметил, что именно с этим может быть связана задержка подписания уже подготовленного соглашения между Украиной и США.

В ответ на этот комментарий Дмитриев написал, что «вывод войск из Донбасса – это путь к миру для Украины». Миллер же сказал, что такой путь возможен только в случае вывода именно российских войск: «Вывод России из Донбасса — и полный вывод ее из Украины — это путь к миру. Пока российские войска остаются на украинской земле, мира не будет. Оккупация — это не мир».

На это Дмитриев заявил, что Миллер - «подстрекатель войны, который распространяет фейковые британские нарративы, задерживающие мир».

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев принимал участие в трехсторонних переговорах Россия-США-Украина, прошедших в Абу-Даби 23-24 января.

Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 178
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 154
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1407
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
27 января 2026, 20:15 1653
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
00:45 297
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
00:25 610
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
00:09 951
Трамп хочет мира к 15 мая
Трамп хочет мира к 15 мая
27 января 2026, 23:54 1040
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 4578
Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
27 января 2026, 19:02 2417
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
27 января 2026, 22:57 2354

