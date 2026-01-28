«Оккупация — это не мир»: журналист и переговорщик Кремля поспорили

Между спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым и шеф-корреспондентом Financial Times Кристофером Миллером произошел спор после публикации FT материала о плане безопасности для Украины, который, как утверждалось, подготовил Белый дом.

В статье обсуждалось, что гарантия безопасности США якобы зависит от согласия Украины на вариант мирного соглашения по «формуле Анкориджа». Она, по версии России, предусматривает вывод ВСУ из Донецкой области в обмен на замораживание боевых действий по текущей линии фронта. Позже в Белом доме эту информацию FT опровергли.

Миллер поделился в соцсети X ссылкой на публикацию и отметил, что именно с этим может быть связана задержка подписания уже подготовленного соглашения между Украиной и США.

В ответ на этот комментарий Дмитриев написал, что «вывод войск из Донбасса – это путь к миру для Украины». Миллер же сказал, что такой путь возможен только в случае вывода именно российских войск: «Вывод России из Донбасса — и полный вывод ее из Украины — это путь к миру. Пока российские войска остаются на украинской земле, мира не будет. Оккупация — это не мир».

На это Дмитриев заявил, что Миллер - «подстрекатель войны, который распространяет фейковые британские нарративы, задерживающие мир».

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев принимал участие в трехсторонних переговорах Россия-США-Украина, прошедших в Абу-Даби 23-24 января.