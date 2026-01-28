Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?

В Ливерпуле состоялась пресс-конференция главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова и полузащитника Марко Янковича, посвященная завтрашнему матчу Лиги чемпионов против чемпиона Англии.

«Завтра выйдем на последний матч основной стадии. Будем играть на великолепном стадионе против команды, у которой прекрасные болельщики и свой особый стиль. Игроки «Ливерпуля» отличаются необычайным рвением, - говорит Гурбан Гурбанов. - Мы очень хотим показать хороший футбол. Я верю в свою команду. Она постарается показать завтра свою лучшую игру. Будем стараться до финального свистка играть дисциплинированно. В последнее время много говорят о наших шансах на попадание в плей-офф. Но мы будем играть на таком стадионе против такой команды и должны настроиться конкретно на этот матч. Нечасто доводится сыграть на такой арене перед этими болельщиками и насладиться большим футболом. Не думаю, что кто-то из наших игроков уже будет думать о матчах плей-офф. Все захотят показать себя в Ливерпуле с лучшей стороны, сыграть дисциплинированно. Матч с «Ливерпулем» для меня самое важное испытание в карьере? Испытаний было много. Слава Аллаху, удавалось их преодолеть. Завтра у нас есть шанс добиться более лучшего результата. Такой большой матч - это и испытание, и экзамен. Возможно, это самый высший из всех экзаменов.

У «Ливерпуля» проблемы? Когда говорят, что у команд ранга «Ливерпуля» есть проблемы, я с этим не совсем соглашаюсь. Большой клуб с большой историей, большим опытом. В Лиге чемпионов они играют хорошо. Быть может, в чемпионате результаты не совсем соответствуют ожиданиям клуба, но в Лиге чемпионов в большинстве игр «Ливерпуль» сыграл успешно. Те проблемы, которые есть, нивелируются за счет стиля игры команды, взаимопонимания между игроками. Нам надо быть очень внимательными. Можем ли завтра победить? Надо реально смотреть на вещи. Если «Карабах» развивается, значит, нас будут ждать более ответственные и обсуждаемые матчи. В любом случае об этой игре будут много говорить. Я много раз говорил, что даже поражения от таких команд и на таких стадионах делают нас более опытными и придают уверенность в себе. После каждой игры ощущаешь чуть меньше волнения. Результат конкретного матча может быть неудачным, но в целом на будущее это большой толчок. В Баку много болельщиков «Ливерпуля», которые приехали сюда. Я знаю их, общался с ними. Правда, не знаю, за кого они завтра будут болеть (улыбается). Так что «Ливерпуль» в Азербайджане любят, и верю, что, независимо от результата, интерес к футболу в нашей стране возрастет». Отвечая на вопрос об игроках «Ливерпуля», Гурбан Гурбанов сказал: «Собослаи может быть опасным на каждом участке поля. У него особая манера игры. Вирц играет в схожем стиле. С другой стороны - Салах. Очень интересный и привлекательный состав у «Ливерпуля». В обороне тоже опытные игроки. К примеру, Ван Дайк. Когда мяч будет у соперника, наши игроки должны правильно обороняться. Уровень мастерства у хозяев очень высокий, и нужно быть крайне внимательными. Мы должны стараться показать свой футбол, продемонстрировать то, что задумали. Может, это удастся делать всего 10 минут, может, 20 или 45. Но мы должны это сделать, чтобы знать свой потенциал на будущее».