USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»

00:25 610

Восстановления сектора Газа не будет до его демилитаризации, палестинское государство не будет создано на этой территории. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

«Я уже слышу заявления о том, что мы разрешим восстановление Газы до демилитаризации. Этого не произойдет. Я слышал, что мы введем турецких и катарских солдат в Газу. Этого тоже не произойдет. Я слышу, что я позволю создать палестинское государство в Газе. Этого не произошло и не произойдет», — сказал Нетаньяху, комментируя второй этап плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Он подчеркнул, что Израиль сосредоточен на уничтожении вооружений ХАМАС и избавлении сектора Газа от оружия и туннелей. По словам Нетаньяху, это будет достигнуто либо простым, либо сложным способом, «но в любом случае это произойдет».

Израильский премьер отметил, что он неоднократно препятствовал созданию палестинского государства: «Тот, кто последовательно препятствует созданию палестинского государства, — это я и мои коллеги по правительствам, которые я возглавляю. Сегодня и завтра мы также этого не допустим».

В заключение Нетаньяху заявил, что Израиль сохранит контроль над всей территорией от реки Иордан до Средиземного моря, в том числе над сектором Газа.

14 января спецпосланник президента США Стивен Уиткофф объявил, что в секторе Газа началась реализация второго этапа плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Он включает создание переходной администрации в Газе и Национального комитета по управлению Газой (NCAG), а также разоружение членов незаконных формирований.

Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 179
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 157
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1407
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
27 января 2026, 20:15 1653
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
00:45 297
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
00:25 611
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
00:09 952
Трамп хочет мира к 15 мая
Трамп хочет мира к 15 мая
27 января 2026, 23:54 1041
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 4580
Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
27 января 2026, 19:02 2417
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
27 января 2026, 22:57 2355

ЭТО ВАЖНО

Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 179
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 157
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1407
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
27 января 2026, 20:15 1653
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
00:45 297
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
00:25 611
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
00:09 952
Трамп хочет мира к 15 мая
Трамп хочет мира к 15 мая
27 января 2026, 23:54 1041
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 4580
Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
27 января 2026, 19:02 2417
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
27 января 2026, 22:57 2355
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться