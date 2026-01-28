Трамп и Ирак хочет сделать великим

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон перестанет оказывать поддержку Ираку, если правительство этой страны возглавит Нури аль-Малики, уже занимавший пост премьера с мая 2006 по август 2014 года.
«Я слышал о том, что великая страна Ирак может принять очень плохое решение о восстановлении Нури аль-Малики в должности премьер-министра. Последний раз, когда он был у власти, страна скатилась в бедность и тотальный хаос. Нельзя допустить, чтобы это вновь произошло», - написал Трамп в Truth Social.
Он добавил, что США в случае избрания Нури аль-Малики из-за его немыслимой политики и идеологии больше не будут помогать Ираку.
«А если мы не будем помогать, у Ирака не будет никаких шансов на успех, процветание или свободу. Сделаем Ирак великим снова!» - заявил президент США.
Ранее информационный портал Shafaq News выступил с утверждением, что президент Ирака Абдель Латиф Рашид снял свою кандидатуру с выборов в Совет представителей (парламент) страны. Таким образом, за пост президента Ирака будут бороться 18 кандидатов.
Согласно Конституции Ирака, пост президента страны должен занимать курд, должность премьер-министра - представитель конфессии мусульман-шиитов, а председателя парламента - представитель общины мусульман-суннитов.