Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Трамп и Ирак хочет сделать великим

00:37 245

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон перестанет оказывать поддержку Ираку, если правительство этой страны возглавит Нури аль-Малики, уже занимавший пост премьера с мая 2006 по август 2014 года.

«Я слышал о том, что великая страна Ирак может принять очень плохое решение о восстановлении Нури аль-Малики в должности премьер-министра. Последний раз, когда он был у власти, страна скатилась в бедность и тотальный хаос. Нельзя допустить, чтобы это вновь произошло», - написал Трамп в Truth Social.

Он добавил, что США в случае избрания Нури аль-Малики из-за его немыслимой политики и идеологии больше не будут помогать Ираку.

«А если мы не будем помогать, у Ирака не будет никаких шансов на успех, процветание или свободу. Сделаем Ирак великим снова!» - заявил президент США.

Ранее информационный портал Shafaq News выступил с утверждением, что президент Ирака Абдель Латиф Рашид снял свою кандидатуру с выборов в Совет представителей (парламент) страны. Таким образом, за пост президента Ирака будут бороться 18 кандидатов.

Согласно Конституции Ирака, пост президента страны должен занимать курд, должность премьер-министра - представитель конфессии мусульман-шиитов, а председателя парламента - представитель общины мусульман-суннитов.

Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 180
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 160
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
27 января 2026, 20:15
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
00:45 298
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
00:25 611
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
00:09 954
Трамп хочет мира к 15 мая
Трамп хочет мира к 15 мая
27 января 2026, 23:54
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34
Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
27 января 2026, 19:02
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
27 января 2026, 22:57

