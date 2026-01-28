Аш-Шараа и Абди достигли соглашения

Силы внутренней безопасности Сирии разместят в Хасеке и Камышлы - городах на северо-востоке страны, населенных курдами. Как передает телеканал Al-Ikhbariya, об этом было объявлено по итогам переговоров в Дамаске президента арабской республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа с главой «Сирийских демократических сил» (SDF) Мазлумом Абди.

По информации телеканала, стороны достигли соглашения о прекращении военных действий на всех фронтах и выводе курдских формирований из городов на северо-востоке Сирии.

В дальнейшем SDF войдут в состав правительственных войск и силовых структур. Процесс их интеграции будет проходить в соответствии с планом, который учтет интересы обеих сторон.

В то же время телеканал Syria TV со ссылкой на источник сообщает, что Ахмед аш-Шараа в ближайшие дни проведет в Дамаске встречу с Курдским национальным советом (КНС) - политическим альянсом курдских сил. По его информации, встреча будет нацелена на деэскалацию ситуации в северо-восточном регионе Сирии. В КНС приветствовали приглашение сирийского лидера к переговорам и «выразили поддержку диалога с правительством с целью снижения напряженности в Хасеке и Айн-эль-Арабе (Кобани) и урегулирования споров без применения военной силы».

18 января аш-Шараа одобрил соглашение о перемирии с SDF. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке Сирии переходят под полный контроль временного правительства республики. Все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Армии Сирии предстоит обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.

Курдский национальный совет, состоящий из 16 сирийских курдских партий, был создан 26 октября 2011 года при поддержке тогдашнего президента Иракского Курдистана Масуда Барзани.