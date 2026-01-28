USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Аш-Шараа и Абди достигли соглашения

00:45 298

Силы внутренней безопасности Сирии разместят в Хасеке и Камышлы - городах на северо-востоке страны, населенных курдами. Как передает телеканал Al-Ikhbariya, об этом было объявлено по итогам переговоров в Дамаске президента арабской республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа с главой «Сирийских демократических сил» (SDF) Мазлумом Абди.

По информации телеканала, стороны достигли соглашения о прекращении военных действий на всех фронтах и выводе курдских формирований из городов на северо-востоке Сирии.

В дальнейшем SDF войдут в состав правительственных войск и силовых структур. Процесс их интеграции будет проходить в соответствии с планом, который учтет интересы обеих сторон.

В то же время телеканал Syria TV со ссылкой на источник сообщает, что Ахмед аш-Шараа в ближайшие дни проведет в Дамаске встречу с Курдским национальным советом (КНС) - политическим альянсом курдских сил. По его информации, встреча будет нацелена на деэскалацию ситуации в северо-восточном регионе Сирии. В КНС приветствовали приглашение сирийского лидера к переговорам и «выразили поддержку диалога с правительством с целью снижения напряженности в Хасеке и Айн-эль-Арабе (Кобани) и урегулирования споров без применения военной силы».

18 января аш-Шараа одобрил соглашение о перемирии с SDF. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке Сирии переходят под полный контроль временного правительства республики. Все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Армии Сирии предстоит обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.

Курдский национальный совет, состоящий из 16 сирийских курдских партий, был создан 26 октября 2011 года при поддержке тогдашнего президента Иракского Курдистана Масуда Барзани.

Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 181
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 160
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1409
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
27 января 2026, 20:15 1653
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
00:45 299
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
00:25 611
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
00:09 954
Трамп хочет мира к 15 мая
Трамп хочет мира к 15 мая
27 января 2026, 23:54 1041
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 4581
Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
27 января 2026, 19:02 2417
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
27 января 2026, 22:57 2355

ЭТО ВАЖНО

Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 181
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 160
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1409
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
27 января 2026, 20:15 1653
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
00:45 299
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
00:25 611
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
00:09 954
Трамп хочет мира к 15 мая
Трамп хочет мира к 15 мая
27 января 2026, 23:54 1041
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 4581
Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
27 января 2026, 19:02 2417
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
27 января 2026, 22:57 2355
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться