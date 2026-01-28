USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Сирия, Газа, Совет мира

Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 181

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Сирии, обстановку в секторе Газа и работу Совета мира.

«Президент (Эрдоган – ред.) провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, текущую ситуацию в Сирии, работу Совета мира по Газе. Президент заявил, что Турция придает большое значение полному выполнению соглашения о прекращении огня и интеграции [курдской коалиции в ВС] в Сирии и внимательно следит за этим процессом в координации с властями США и Сирии», - сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что надеется на плодотворную работу Совета мира по Газе, и выразил уверенность, что прекращение гуманитарной катастрофы в Газе и восстановление города проложат путь к прочному миру в регионе, отметили в администрации.

Также президенты обсудили «торговые отношения, в частности в оборонной промышленности». «В ходе разговора Эрдоган заявил, что его страна продолжит предпринимать шаги по укреплению сотрудничества Турции и США и что развитие отношений во всех областях отвечает интересам обеих стран», - говорится в сообщении.

