Америка ослабляет санкции против Венесуэлы

Вашингтон намерен прекратить действие некоторых санкций в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, администрация президента США Дональда Трампа «работает над выпуском генеральной лицензии, предусматривающей отмену действия некоторых санкций», введенных в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы. Таким образом Вашингтон откажется от «прежнего плана предоставить исключения [из санкционного режима] для компаний, стремящихся вести бизнес в стране».

До введения американских санкций в 2018 году Венесуэла экспортировала большую часть своей нефти в США, Индию и страны Латинской Америки.