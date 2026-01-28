USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Рекордные ставки на обвал доллара

01:11 114

Трейдеры установили рекордные ставки на опционы, ожидая обвала доллара США из-за новых торговых тарифов. Об этом пишет Bloomberg.

В статье говорится, что участники рынка, работающие с долларом, вкладывают значительные средства в ставки на дальнейшее снижение курса американской валюты. Если прогнозы трейдеров, предрекающих падение доллара, оправдаются, курс может достичь минимума за последние четыре года, сообщает агентство. 

Доллар оказался на последнем месте в рейтинге валют стран G10. По данным Bloomberg, это свидетельствует о значительном пересмотре прогнозов относительно традиционного американского рынка хранения активов. Среди факторов, повлиявших на такое положение, можно выделить опасения, связанные с увеличением бюджетного дефицита, торговые споры и ускоренное перераспределение средств в пользу золота и других активов.

В то же время президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов о судьбе доллара, заявил, что «доллар чувствует себя отлично».

Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 182
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 163
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1411
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане
За 10 месяцев туристы потратили 7,5 миллиарда манатов в Азербайджане правительственная трибуна
27 января 2026, 20:15 1654
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
Аш-Шараа и Абди достигли соглашения
00:45 299
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
Нетаньяху: Никакой Палестины, контроль Израиля «от реки до моря»
00:25 612
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
Гурбан Гурбанов: За кого завтра будут болеть азербайджанские фанаты «Ливерпуля»?
00:09 955
Трамп хочет мира к 15 мая
Трамп хочет мира к 15 мая
27 января 2026, 23:54 1045
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 4582
Золото дороже доверия
Золото дороже доверия новое время
27 января 2026, 19:02 2418
Греки пришли спасать Россию
Греки пришли спасать Россию
27 января 2026, 22:57 2357

