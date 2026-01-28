Рекордные ставки на обвал доллара

В статье говорится, что участники рынка, работающие с долларом, вкладывают значительные средства в ставки на дальнейшее снижение курса американской валюты. Если прогнозы трейдеров, предрекающих падение доллара, оправдаются, курс может достичь минимума за последние четыре года, сообщает агентство.

Доллар оказался на последнем месте в рейтинге валют стран G10. По данным Bloomberg, это свидетельствует о значительном пересмотре прогнозов относительно традиционного американского рынка хранения активов. Среди факторов, повлиявших на такое положение, можно выделить опасения, связанные с увеличением бюджетного дефицита, торговые споры и ускоренное перераспределение средств в пользу золота и других активов.

В то же время президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов о судьбе доллара, заявил, что «доллар чувствует себя отлично».