Экс‑глава ФИФА за бойкот ЧМ‑2026 в Америке

Бывший президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер поддержал призывы бойкотировать чемпионат мира 2026 года, большинство игр которого пройдут в США, из-за жесткой политики администрации президента Дональда Трампа в отношении мигрантов и иностранцев, передает Deutsche Welle.

«Для болельщиков у меня только один совет: держитесь подальше от США», - написал 89-летний Блаттер в соцсети X. Одновременно он поддержал позицию швейцарского эксперта по борьбе с коррупцией Марка Пита, ранее указавшего на риск жестких проверок болельщиков на въезде в США. «Думаю, Марк Пит прав, задавая вопросы по поводу этого мирового первенства», - указал экс-глава ФИФА, сопроводив свой пост хэштегом #DonaldTrump.

Несколько дней назад Пит в интервью швейцарскому изданию Tagesanzeiger заявил, что для болельщиков у него один совет – «держаться подальше от США». «По телевизору вы в любом случае увидите все лучше. И еще: болельщики должны быть готовы к тому, что, если они не угодят официальным лицам по прибытии, их могут сразу же посадить на ближайший рейс домой. Если им повезет», - добавил эксперт.

В Германии также идут споры о предстоящем мундиале из-за крайне жестких действий американских властей в отношении мигрантов. Поводом для тревоги болельщиков стали вопросы безопасности и политическая ситуация в Соединенных Штатах. Президент DFB Бернд Нойендорф считает, что разговоры о бойкоте мирового первенства в настоящий момент совершенно неуместны, хотя и признал, что президиум DFB все же намерен обсудить эту тему.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в Северной Америке. Большая часть игр первенства пройдет в США (в 11 из 16 принимающих городов), еще три города примут матчи в Мексике и два - в Канаде.