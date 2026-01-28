У Трампа заподозрили Альцгеймер

Племянница президента США Дональда Трампа - Мэри Лия Трамп допустила, что у него может быть болезнь Альцгеймера. Об этом сообщил журнал New York Magazine (NYM).

«Иногда кажется, что он совершенно не ориентируется во времени и пространстве», — сказала родственница американского лидера.

Подобное предположение она сделала, оценивая выражение лица Трампа. Женщина отметила, что оно напомнило ей об отце президента США и вызвало ассоциацию с «оленем, застывшим в свете фар». Предприниматель Фред Трамп (отец президента США Дональда Трампа - ред.) в последние годы жизни страдал от болезни Альцгеймера и скончался в возрасте 93 лет.

Племянница американского президента — клинический психолог и автор книг о семье Трампов. Она неоднократно критиковала главу Белого дома и его стиль управления, а также ставила под сомнение адекватность его психоэмоционального состояния.