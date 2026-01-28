USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

У Трампа заподозрили Альцгеймер

01:38 744

Племянница президента США Дональда Трампа - Мэри Лия Трамп допустила, что у него может быть болезнь Альцгеймера. Об этом сообщил журнал New York Magazine (NYM).

«Иногда кажется, что он совершенно не ориентируется во времени и пространстве», — сказала родственница американского лидера.

Подобное предположение она сделала, оценивая выражение лица Трампа. Женщина отметила, что оно напомнило ей об отце президента США и вызвало ассоциацию с «оленем, застывшим в свете фар». Предприниматель Фред Трамп (отец президента США Дональда Трампа - ред.) в последние годы жизни страдал от болезни Альцгеймера и скончался в возрасте 93 лет.

Племянница американского президента — клинический психолог и автор книг о семье Трампов. Она неоднократно критиковала главу Белого дома и его стиль управления, а также ставила под сомнение адекватность его психоэмоционального состояния.

Мэри Лия Трамп, племянница Дональда Трампа

Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что удивлен, как Трамп до сих пор жив с учетом своих пищевых привычек. Он указал, что американский лидер постоянно употребляет фастфуд и сладости. Кеннеди-младший отметил, что во время поездок с Трампом создается впечатление, что он ежедневно питается «отравой». При этом американский министр отметил, что президент США остается очень энергичным человеком. 

В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медобследование и сдал когнитивный тест «на отлично». В апреле 2025 года Трамп также прошел когнитивный тест, от которого ранее отказался его предшественник Джо Байден. В заключении врачей говорилось, что американский лидер демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и является годным для выполнения обязанностей главнокомандующего и президента страны.

До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 442
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 220
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 1100
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 5053
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны Данные доклада CSIS
02:21 385
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине обновлено 02:02
02:02 2945
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема
00:42 2475
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
27 января 2026, 20:41 4590
Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 397
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 1085
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1845

ЭТО ВАЖНО

До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 442
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 220
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 1100
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 5053
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны Данные доклада CSIS
02:21 385
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине обновлено 02:02
02:02 2945
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема
00:42 2475
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
27 января 2026, 20:41 4590
Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 397
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 1085
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1845
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться