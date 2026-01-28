У Трампа заподозрили Альцгеймер

Племянница президента США Дональда Трампа - Мэри Лия Трамп допустила, что у него может быть болезнь Альцгеймера. Об этом сообщил журнал New York Magazine (NYM).
«Иногда кажется, что он совершенно не ориентируется во времени и пространстве», — сказала родственница американского лидера.
Подобное предположение она сделала, оценивая выражение лица Трампа. Женщина отметила, что оно напомнило ей об отце президента США и вызвало ассоциацию с «оленем, застывшим в свете фар». Предприниматель Фред Трамп (отец президента США Дональда Трампа - ред.) в последние годы жизни страдал от болезни Альцгеймера и скончался в возрасте 93 лет.
Племянница американского президента — клинический психолог и автор книг о семье Трампов. Она неоднократно критиковала главу Белого дома и его стиль управления, а также ставила под сомнение адекватность его психоэмоционального состояния.
Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что удивлен, как Трамп до сих пор жив с учетом своих пищевых привычек. Он указал, что американский лидер постоянно употребляет фастфуд и сладости. Кеннеди-младший отметил, что во время поездок с Трампом создается впечатление, что он ежедневно питается «отравой». При этом американский министр отметил, что президент США остается очень энергичным человеком.
В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медобследование и сдал когнитивный тест «на отлично». В апреле 2025 года Трамп также прошел когнитивный тест, от которого ранее отказался его предшественник Джо Байден. В заключении врачей говорилось, что американский лидер демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и является годным для выполнения обязанностей главнокомандующего и президента страны.