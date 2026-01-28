«Миражи» и ракеты для Украины

Украина ожидает от Франции дополнительные самолеты Mirage 2000-5 и ракеты к различным системам. Об этом в своих соцсетях заявил министр обороны Украины Михаил Федоров после разговора с французской коллегой Катрин Вотрен.

Федоров отметил, что среди обсуждаемых вопросов были дополнительные Mirage для Украины. «Ожидаем дополнительной поставки самолетов – это существенное усиление наших возможностей в воздухе», – написал министр обороны, не приводя других деталей, передает «Европейская правда».

Также он отметил, что Украина рассчитывает на поставку Францией ракет-перехватчиков для систем ПВО SAMP/T и Crotale и дальнобойных средств.