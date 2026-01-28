Почти два миллиона жертв российско-украинской войны

По оценке экспертов центра, общее число российских потерь с февраля 2022 года составляет до 1,2 млн, в том числе 325 тыс. убитых.

Американский исследовательский центр CSIS (Center for Strategic and International Studies) опубликовал доклад с оценкой общего числа военнослужащих, которые Россия и Украина потеряли на войне убитыми и ранеными.

Оценка числа погибших российских военных в целом совпадает с подсчетами, которые ведет на основе открытых источников Русская служба BBC совместно с изданием «Медиазона» и командой волонтеров. По их сведениям, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 254 800 до 368 100 человек. Однако итоговая цифра возрастает, если учесть тех, кто воевал против Украины в составах подразделений «ДНР» и «ЛНР».

При этом подсчитать число раненых значительно труднее, отмечает BBC. В том числе это связано с тем, что сообщения о ранениях редко публикуются в СМИ, а также с тем, что раненые российские военнослужащие часто снова отправляются на фронт после лечения и могут получать новые ранения.

«Эти цифры невероятны. После Второй мировой войны ни одно ведущее государство мира и близко не терпело подобных потерь на каких-либо войнах», — говорится о российских потерях в докладе CSIS. Например, США потеряли убитыми в Корейской войне — 54,4 тысячи человек, во Вьетнамской — 47,3 тысячи, а за время операций в Афганистане — лишь 2,4 тысячи.

Как пишет CSIS, во время полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины, вероятно, потеряли убитыми и ранеными от 500 тыс. до 600 тыс. человек, в том числе от 100 тыс. до 140 тыс. погибших.

В исследовании отмечается, что с января 2024 года Россия захватила 1,5 процента украинской территории, под оккупацией РФ находятся около 20 процентов территории Украины.

Высокие потери и медленные территориальные завоевания ясно указывают на ослабление России, отмечает Сет Джонс, глава департамента обороны и безопасности CSIS. «Плачевные результаты России на поле боя в Украине и снижение экономической эффективности свидетельствуют о серьезном упадке России как крупной державы, — отмечает Джонс. Хотя Россия по-прежнему обладает ядерным оружием и крупной армией, она больше не является великой державой в большинстве военных, экономических и научно-технических категорий».

Последние данные о жертвах войны РФ против Украины появились после первых трехсторонних переговоров между российскими, украинскими и американскими официальными лицами.