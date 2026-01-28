Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире

Она проживала в историческом центре Киева, на Подоле, в многоквартирном доме на улице Почайнинской. В своей квартире Бесфамильная замерзла из-за отсутствия отопления, вызванного российскими ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Обстоятельства ее гибели прояснились после прорыва трубопровода, затопившего дом, в котором она проживала. Соседи бабы Жени, так ее называли знакомые, рассказывают, что она отличалась замкнутостью и отстраненностью, редко открывала дверь, но регулярно посещала расположенную вблизи синагогу. Когда соседи заметили, что ее давно не видно и не отвечает на звонки, у них появились опасения за ее судьбу. Тревожным сигналом также стал прорыв трубы в квартире старушки на четвертом этаже: вода начала заливать дом и на глазах замерзать. В эти дни Киев ежедневно подвергался обстрелам, мороз достигал 18 градусов.

После настойчивых требований жильцов полиция взломала дверь квартиры: «Полицейские не ходили по полу и по коврам — они скользили по льду. Квартира превратилась в большой каток. А на такой же ледяной кровати — вмерзшая, как мамонт в лед, баба Женя. Ей уже не было холодно, единственной из всех жильцов дома. Возможно, в тот момент она была счастливее всех. Больше не больно, не страшно, не холодно, не темно. Уже не зависишь от волонтеров, приносящих продукты…»

«Мертвая баба Женя мгновенно покрылась льдом, - пишет издание. - Тело не разлагалось. Она стала ледяной скульптурой, памятником еще одной жертве Холокоста…»

Полиция предположила, что женщина, точного возраста которой никто не знал, умерла несколькими днями ранее.