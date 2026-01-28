USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире

в день Холокоста
02:48 221

В Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января издание «Новая газета. Европа» сообщило о трагической смерти в Киеве Евгении Михайловны Бесфамильной - женщины, пережившей Холокост.

Она проживала в историческом центре Киева, на Подоле, в многоквартирном доме на улице Почайнинской. В своей квартире Бесфамильная замерзла из-за отсутствия отопления, вызванного российскими ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Обстоятельства ее гибели прояснились после прорыва трубопровода, затопившего дом, в котором она проживала. Соседи бабы Жени, так ее называли знакомые, рассказывают, что она отличалась замкнутостью и отстраненностью, редко открывала дверь, но регулярно посещала расположенную вблизи синагогу. Когда соседи заметили, что ее давно не видно и не отвечает на звонки, у них появились опасения за ее судьбу. Тревожным сигналом также стал прорыв трубы в квартире старушки на четвертом этаже: вода начала заливать дом и на глазах замерзать. В эти дни Киев ежедневно подвергался обстрелам, мороз достигал 18 градусов.

После настойчивых требований жильцов полиция взломала дверь квартиры: «Полицейские не ходили по полу и по коврам — они скользили по льду. Квартира превратилась в большой каток. А на такой же ледяной кровати — вмерзшая, как мамонт в лед, баба Женя. Ей уже не было холодно, единственной из всех жильцов дома. Возможно, в тот момент она была счастливее всех. Больше не больно, не страшно, не холодно, не темно. Уже не зависишь от волонтеров, приносящих продукты…»

«Мертвая баба Женя мгновенно покрылась льдом, - пишет издание. - Тело не разлагалось. Она стала ледяной скульптурой, памятником еще одной жертве Холокоста…»

Полиция предположила, что женщина, точного возраста которой никто не знал, умерла несколькими днями ранее.

До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 447
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 222
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 1101
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 5053
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны Данные доклада CSIS
02:21 388
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине обновлено 02:02
02:02 2948
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема
00:42 2477
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
27 января 2026, 20:41 4590
Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 397
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 1088
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1845

