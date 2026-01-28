USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

А в Белом доме повесили фотографию Путина и Трампа

03:05 58

В одном из помещений Белого дома повесили фотографию в рамке, на которой изображены стоящие вместе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом сообщила журналистка PBS News Hour Элизабет Ландерс в соцсети X.

«То, чего я раньше не видела: фотография в рамке с президентами Трампом и Путиным на их летнем саммите на Аляске», — написала Лэндерс.

Фотография была сделана во время переговоров двух президентов летом на американской военной базе на Аляске. Как ранее заявлял Дональд Трамп, снимок прислал в Белый дом сам Владимир Путин. «Мне только что прислали фотографию... Он (Путин) очень уважительно относится ко мне и к нашей стране, но не так уважительно к другим»,— говорил президент США.

Под снимком, присланным российским президентом, висит другая фотография, на которой запечатлен Трамп со своей внучкой.

До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 450
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 222
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 1103
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 5053
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны Данные доклада CSIS
02:21 388
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине обновлено 02:02
02:02 2948
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема
00:42 2477
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
27 января 2026, 20:41 4590
Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 397
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 1088
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1845

ЭТО ВАЖНО

До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 450
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 222
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 1103
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 5053
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны Данные доклада CSIS
02:21 388
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине обновлено 02:02
02:02 2948
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема
00:42 2477
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
27 января 2026, 20:41 4590
Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 397
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами!
Вирус может вторгнуться в Азербайджан вместе с индийцами! что происходит?
01:05 1088
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном
27 января 2026, 23:06 1845
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться