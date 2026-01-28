А в Белом доме повесили фотографию Путина и Трампа

В одном из помещений Белого дома повесили фотографию в рамке, на которой изображены стоящие вместе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом сообщила журналистка PBS News Hour Элизабет Ландерс в соцсети X.

«То, чего я раньше не видела: фотография в рамке с президентами Трампом и Путиным на их летнем саммите на Аляске», — написала Лэндерс.