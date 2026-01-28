А в Белом доме повесили фотографию Путина и Трампа

В одном из помещений Белого дома повесили фотографию в рамке, на которой изображены стоящие вместе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом сообщила журналистка PBS News Hour Элизабет Ландерс в соцсети X.
«То, чего я раньше не видела: фотография в рамке с президентами Трампом и Путиным на их летнем саммите на Аляске», — написала Лэндерс.
Фотография была сделана во время переговоров двух президентов летом на американской военной базе на Аляске. Как ранее заявлял Дональд Трамп, снимок прислал в Белый дом сам Владимир Путин. «Мне только что прислали фотографию... Он (Путин) очень уважительно относится ко мне и к нашей стране, но не так уважительно к другим»,— говорил президент США.
Под снимком, присланным российским президентом, висит другая фотография, на которой запечатлен Трамп со своей внучкой.