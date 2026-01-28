Узбекистан потребовал от России уважения к мигрантам

Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Олимжон Абдуллаев встретился с российским послом в республике Алексеем Ерховым, они обсуждали вопросы трудовой миграции, сообщает посольство России в этой стране.

В МИД Узбекистана уточнили, что затрагивались вопросы защиты прав и законных интересов граждан стран, которые работают в России: «Узбекская сторона особо подчеркнула принципиальную важность недопущения любых форм ущемления прав и человеческого достоинства граждан Республики Узбекистан, включая как законопослушных лиц, так и граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства, в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий».

«Встреча подтвердила нацеленность сторон на развитие прагматичного и взаимоуважительного диалога, направленного на упорядочение миграционных процессов и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности граждан Республики Узбекистан в Российской Федерации», — сказали в МИД Узбекистана.

Летом прошлого года Узбекистан выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о несанкционированных проверках, неуважении и грубом обращении с гражданами республики в России, напоминает РБК. Посольство Узбекистана направило ноту в МИД России из-за сообщений, что во время проверки в районе Сокольники в Москве сотрудники ОМОН «применили физическую силу к иностранным гражданам, временно осуществляющим трудовую деятельность» в РФ. До этого, в мае, российского посла вызывали в МИД Узбекистана, на встрече ему указали на сообщения о «случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами».