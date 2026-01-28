USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»

03:45 513

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время военно-морские силы США направляются в сторону Ирана.

«Еще одна прекрасная армада сейчас красиво движется в сторону Ирана», — сказал Трамп во вторник, выступая в штате Айова. Он выразил надежду, что иранские лидеры «пойдут на сделку».

Трамп отметил, что Ирану следовало бы согласиться раньше. Выступая перед своими сторонниками, Трамп повторил тезис о том, что США в июне 2025 года «уничтожили ядерные возможности (Ирана)». «Еще месяц, и у них появилось бы ядерное оружие, мы вынуждены были пойти на это», - заявил он, комментируя удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахан.

Тем временем наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в телефонном разговоре заверил президента Ирана Масуда Пезешкиана, что Эр-Рияд не допустит использования своей территории или воздушного пространства для атаки на Тегеран. Согласно заявлению саудовского МИД, наследный принц «подтвердил в ходе разговора позицию королевства в отношении уважения суверенитета Исламской Республики Иран и что королевство не допустит использования своего воздушного пространства или своей территории для каких-либо военных действий против Ирана».

По данным авиационного ресурса Flightradar24, стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США во вторник один за другим провели многочасовые полеты к юго-востоку от Ирана. Беспилотник и самолет курсировали над международными водами по маршруту из Персидского в Оманский залив, пролетая через Ормузский пролив.

В то же время иранский беспилотник также совершал полет над районом Оманского залива.

Лига чемпионов: «Ливерпуль» - «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
Лига чемпионов: «Ливерпуль» - «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
04:23 303
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
03:45 514
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 1364
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 800
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 1511
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze еще раз о наших проблемах
27 января 2026, 21:34 5348
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны Данные доклада CSIS
02:21 749
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине обновлено 02:02
02:02 3380
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема
00:42 3147
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW как так?
27 января 2026, 20:41 4752
Сирия, Газа, Совет мира
Сирия, Газа, Совет мира Эрдоган и Трамп созвонились
00:50 493

