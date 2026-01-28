Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»

«Еще одна прекрасная армада сейчас красиво движется в сторону Ирана», — сказал Трамп во вторник, выступая в штате Айова. Он выразил надежду, что иранские лидеры «пойдут на сделку».

Трамп отметил, что Ирану следовало бы согласиться раньше. Выступая перед своими сторонниками, Трамп повторил тезис о том, что США в июне 2025 года «уничтожили ядерные возможности (Ирана)». «Еще месяц, и у них появилось бы ядерное оружие, мы вынуждены были пойти на это», - заявил он, комментируя удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахан.

Тем временем наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в телефонном разговоре заверил президента Ирана Масуда Пезешкиана, что Эр-Рияд не допустит использования своей территории или воздушного пространства для атаки на Тегеран. Согласно заявлению саудовского МИД, наследный принц «подтвердил в ходе разговора позицию королевства в отношении уважения суверенитета Исламской Республики Иран и что королевство не допустит использования своего воздушного пространства или своей территории для каких-либо военных действий против Ирана».

По данным авиационного ресурса Flightradar24, стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США во вторник один за другим провели многочасовые полеты к юго-востоку от Ирана. Беспилотник и самолет курсировали над международными водами по маршруту из Персидского в Оманский залив, пролетая через Ормузский пролив.

В то же время иранский беспилотник также совершал полет над районом Оманского залива.