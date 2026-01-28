USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Лига чемпионов: «Ливерпуль» - «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура

04:23 303

Сегодня в 21:00 по центральноевропейскому времени (в полночь по бакинскому) стартует заключительный 8-й тур основного этапа Лиги чемпионов. Все 18 матчей начнутся одновременно.

Для Азербайджана самая важная игра - это, бесспорно, матч на стадионе «Энфилд» между «Ливерпулем» и «Карабахом».

Haqqin.az уже писал о том, что занимающему перед последним туром 18-е место «Карабаху» помешать выйти в плей-офф может только чудо. 

Вопрос только в том, какое место займет чемпион Азербайджана в итоговой турнирной таблице. От этого будет зависеть, какой соперник достанется агдамцам в 1/16 финала.

«Ливерпулю», идущему на 4-й позиции, надо выиграть, чтобы, во-первых, закрепиться в первой восьмерке и напрямую выйти в 1/8 финала, а во-вторых, чтобы слегка успокоить болельщиков после неудачной серии в Премьер-лиге. Там действующий чемпион Англии не одержал ни одной победы в 2026 году.

Первые два места по итогам основной стадии Лиги чемпионов, скорее всего, достанутся «Арсеналу» и «Баварии». Эти две команды будут иметь преимущество над своими соперниками в плей-офф (ответные матчи будут проводить дома) и не встретятся друг с другом до финала.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
До чего доводят пляски с Путиным
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Поселок, который пропадает под ногами Sea Breeze
Почти два миллиона жертв российско-украинской войны
Подробности удара РФ по пассажирскому поезду в Украине
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
В Азербайджане проблемы с водой, а «водяные чиновники» пересаживаются в роскошные BMW
Сирия, Газа, Совет мира
