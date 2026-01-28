USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

«Совет мира» приветствовал Азербайджан в качестве члена-учредителя

09:22 1351

«Совет мира», инициированный президентом США Дональдом Трампом, приветствовал Азербайджан в качестве члена-учредителя. Об этом говорится в публикации на официальной странице организации в соцсети Х.

«Совет мира приветствует Азербайджан в качестве члена-учредителя нашей растущей международной организации», — отмечается в сообщении.

Напомним, 22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа «Устав Совета мира» (Board of Peace Charter). В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Американцы хотят отрубить голову змее
Американцы хотят отрубить голову змее
11:42 236
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
10:52 670
Вашингтон уходит от ответов по Украине
Вашингтон уходит от ответов по Украине
10:40 1063
Крушение самолета в Индии
Крушение самолета в Индии видео
10:30 1913
Не хочешь – заставим
Не хочешь – заставим
10:08 1998
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
10:01 2795
Лига чемпионов: «Ливерпуль» – «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
Лига чемпионов: «Ливерпуль» – «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
04:23 4332
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
03:45 3928
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 7295
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 4381
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 4898

