Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Не хочешь – заставим

10:08 2002

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа готова применить силу, чтобы обеспечить сотрудничество исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес с Вашингтоном.

Рубио выразил надежду, что личные интересы Родригес побудят ее к продвижению ключевых американских целей, передает Bloomberg.

Родригес пообещала открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать средства от продажи нефти для закупки американских товаров, заявил Рубио в подготовленном для выступления на слушаниях с законодателями в среду заявлении.

Это первое публичное выступление Рубио перед Конгрессом после операции США в Каракасе, которая привела к захвату экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.

Мадуро был обвинен Министерством юстиции США по статьям, в том числе в наркотерроризме, и Рубио высоко оценил операцию как правоохранительную деятельность, проведенную без ущерба американским военнослужащим. Мадуро, находящийся сейчас в тюрьме в Нью-Йорке, виновным себя не признал.

Демократы раскритиковали рейд как незаконный акт войны, обошедший Конгресс и теперь рискующий втянуть США в длительные обязательства по восстановлению Венесуэлы.

Ранее Делси Родригес утверждала, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за 15 минут принять решение о сотрудничестве. Родригес заявила также о планах реформировать нефтяной сектор Венесуэлы. МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну, что стало возможным, как уточнил Трамп, благодаря секретному оружию «Дискомбобулятору».

