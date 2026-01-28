Стоимость золота обновила исторический максимум

Цена на драгметалл выросла на 3,3% и достигала $5 250,4 за тройскую унцию. Далее она снизилась до $5 249,1 за унцию (+3,28%).

В то же время цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 987 за тройскую унцию (+5,66%), а фьючерс на платину с поставкой в апреле 2026 года вырос на 5,73%, до $2 682,7 за тройскую унцию.

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex поднялась на 9,34%, до $115,85 за тройскую унцию.