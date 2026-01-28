USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Стоимость золота обновила исторический максимум

10:16 639

Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, превысив $5 250 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные COMEX.

Цена на драгметалл выросла на 3,3% и достигала $5 250,4 за тройскую унцию. Далее она снизилась до $5 249,1 за унцию (+3,28%).

В то же время цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 987 за тройскую унцию (+5,66%), а фьючерс на платину с поставкой в апреле 2026 года вырос на 5,73%, до $2 682,7 за тройскую унцию.

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex поднялась на 9,34%, до $115,85 за тройскую унцию.

Американцы хотят отрубить голову змее
Американцы хотят отрубить голову змее
11:42 245
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
10:52 673
Вашингтон уходит от ответов по Украине
Вашингтон уходит от ответов по Украине
10:40 1066
Крушение самолета в Индии
Крушение самолета в Индии видео
10:30 1920
Не хочешь – заставим
Не хочешь – заставим
10:08 2004
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
10:01 2801
Лига чемпионов: «Ливерпуль» – «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
Лига чемпионов: «Ливерпуль» – «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
04:23 4335
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
03:45 3930
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 7302
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 4382
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 4899

