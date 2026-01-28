Фицо рассказал европейцам о состоянии Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, побывавший 17 января на встрече с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, был глубоко потрясен психологическим состоянием американского лидера. Об этом Фицо впоследствии сообщил руководству Евросоюза, передает издание Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов.

Все опрошенные источники сообщили, что не располагают деталями, которые могли бы объяснить, почему у Роберта Фицо сложилось подобное впечатление. Вместе с тем один из европейских дипломатов отметил, что премьер-министр Словакии, по его словам, выглядел «травмированным» встречей с Трампом и утверждал, что республиканец «не в себе».

Сам Фицо на своей странице в Facebook указал, что приглашение в резиденцию Трампа во Флориде расценил как проявление «высокого уважения и доверия» со стороны президента США. По его словам, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также сошлись во мнении, что Евросоюз переживает «глубокий кризис». Встречу словацкий премьер охарактеризовал как «неформальными и открытыми переговорами».

В Белом доме сведения о состоянии Трампа опровергли. «Это абсолютно фейковые новости от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются быть актуальными. Встреча в Мар-а-Лаго прошла позитивно и продуктивно», – заявила представитель администрации США Анна Келли.

Кроме того, высокопоставленный чиновник американской администрации, присутствовавший на переговорах, сообщил, что не припоминает каких-либо неловких эпизодов или «фальшивых» высказываний, подчеркнув, что встреча носила «приятный и обычный» характер.