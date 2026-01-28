USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Вашингтон уходит от ответов по Украине

10:40 1069

США не называют параметры возможного мирного соглашения по Украине, а утверждения о том, что Вашингтон якобы принуждает Киев к территориальным уступкам России, «вводят в заблуждение», сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала, что Белый дом дал понять Киеву: предоставление гарантий безопасности будет зависеть от подписания мирного соглашения, предусматривающего отказ от Донецкой области в пользу России. По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа также сигнализировала украинской стороне о готовности пообещать дополнительные поставки вооружений для ВСУ в мирное время в случае вывода украинских войск из контролируемых ими районов Донбасса. В Белом доме эти сведения опровергли, назвав их абсолютной ложью и заявив, что FT «позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс».

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе переговоров на Аляске согласовали «формулу Анкориджа», предполагающую установление российского контроля над всей территорией Донецкой области и заморозку текущей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что территориальные вопросы, входящие в «формулу Анкориджа», имеют для России принципиальное значение.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США состоялись 23–24 января в Абу-Даби. Как сообщал ТАСС, они проходили «в максимально закрытом режиме» – встречи проводились в закрытой дипломатической резиденции Каср аш-Шати, которая не отображается на общедоступных картах и используется для особо важных контактов.

Украину представляли десять человек, включая главу делегации, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, главу Офиса президента Кирилла Буданова, лидера фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамию и других. Со стороны США в переговорах участвовали, в частности, спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Трампа и его неофициальный представитель Джаред Кушнер, а также министр армии Дэн Дрисколл. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков – в ее состав входили представители Минобороны, при этом официальный список участников российская сторона не публиковала.

Ключевой темой встречи стал территориальный вопрос. По итогам переговоров все три стороны охарактеризовали их как конструктивные и заявили о готовности продолжать диалог.

Американцы хотят отрубить голову змее
Американцы хотят отрубить голову змее
11:42 257
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
10:52 676
Вашингтон уходит от ответов по Украине
Вашингтон уходит от ответов по Украине
10:40 1070
Крушение самолета в Индии
Крушение самолета в Индии видео
10:30 1929
Не хочешь – заставим
Не хочешь – заставим
10:08 2012
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
10:01 2808
Лига чемпионов: «Ливерпуль» – «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
Лига чемпионов: «Ливерпуль» – «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
04:23 4339
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
03:45 3931
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 7308
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 4385
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 4901

ЭТО ВАЖНО

Американцы хотят отрубить голову змее
Американцы хотят отрубить голову змее
11:42 257
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
10:52 676
Вашингтон уходит от ответов по Украине
Вашингтон уходит от ответов по Украине
10:40 1070
Крушение самолета в Индии
Крушение самолета в Индии видео
10:30 1929
Не хочешь – заставим
Не хочешь – заставим
10:08 2012
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
10:01 2808
Лига чемпионов: «Ливерпуль» – «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
Лига чемпионов: «Ливерпуль» – «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
04:23 4339
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
03:45 3931
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 7308
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 4385
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 4901
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться