Вашингтон уходит от ответов по Украине

США не называют параметры возможного мирного соглашения по Украине, а утверждения о том, что Вашингтон якобы принуждает Киев к территориальным уступкам России, «вводят в заблуждение», сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала, что Белый дом дал понять Киеву: предоставление гарантий безопасности будет зависеть от подписания мирного соглашения, предусматривающего отказ от Донецкой области в пользу России. По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа также сигнализировала украинской стороне о готовности пообещать дополнительные поставки вооружений для ВСУ в мирное время в случае вывода украинских войск из контролируемых ими районов Донбасса. В Белом доме эти сведения опровергли, назвав их абсолютной ложью и заявив, что FT «позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс».

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе переговоров на Аляске согласовали «формулу Анкориджа», предполагающую установление российского контроля над всей территорией Донецкой области и заморозку текущей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что территориальные вопросы, входящие в «формулу Анкориджа», имеют для России принципиальное значение.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США состоялись 23–24 января в Абу-Даби. Как сообщал ТАСС, они проходили «в максимально закрытом режиме» – встречи проводились в закрытой дипломатической резиденции Каср аш-Шати, которая не отображается на общедоступных картах и используется для особо важных контактов.

Украину представляли десять человек, включая главу делегации, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, главу Офиса президента Кирилла Буданова, лидера фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамию и других. Со стороны США в переговорах участвовали, в частности, спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Трампа и его неофициальный представитель Джаред Кушнер, а также министр армии Дэн Дрисколл. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков – в ее состав входили представители Минобороны, при этом официальный список участников российская сторона не публиковала.

Ключевой темой встречи стал территориальный вопрос. По итогам переговоров все три стороны охарактеризовали их как конструктивные и заявили о готовности продолжать диалог.