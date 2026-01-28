В Азербайджане анонсированы масштабные транспортные изменения

От поселка Мехдиабад до станции метро «28 Мая» планируется прокладка трамвайной линии. В настоящее время ведутся проектные работы по внедрению трамвайного сообщения по указанному маршруту.

Об этом сообщил председатель Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев, выступая на круглом столе, посвященном исполнению за прошлый год Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы.

По его словам, уже подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование проекта, а также согласована форма поперечного сечения трамвайного пути вдоль всего маршрута, включая участок, проходящий через территорию Sea Breeze. Проектные работы продолжаются.

Кроме того, Рзаев отметил, что в рамках указанной госпрограммы после многолетнего перерыва было возобновлено строительство электродепо «Дарнагюль». В районе станции «28 Мая» начаты земляные работы по сооружению шахт в двух точках в рамках проекта разделения линий. Также завершена подготовка территории для строительства разворотной камеры на участке после станции «Ичеришехер», а на тупиковом пути станции «Ази Асланов» реконструкция перешла на следующий этап.

Он подчеркнул, что строительство 10 новых станций в рамках госпрограммы станет одним из крупнейших этапов расширения Бакинского метрополитена за короткий период. Ввод в эксплуатацию одной из станций запланирован на 2026 год, при этом в прошлом году на станции проекта B4 активно продолжались ремонтно-строительные работы.

Рзаев также сообщил о значительном росте пассажиропотока на маршрутах Апшеронской кольцевой железной дороги, соединяющей Баку, Сумгаит и другие районы Апшеронского полуострова. Маршрут включает направления Баку–Хырдалан–Сумгаит и Баку–Пиршагы–Сумгаит. В последние годы была обновлена инфраструктура, увеличено количество рейсов и проведена цифровизация системы обслуживания, включая онлайн-продажу билетов, запуск мобильного приложения и модернизацию станций и остановок.

В результате принятых мер среднесуточное количество пассажиров в будние дни в 2025 году увеличилось с 36 тысяч до примерно 43 тысяч человек. По словам председателя агентства, это свидетельствует о повышении качества обслуживания, оптимизации графика движения и выборе пассажирами более безопасного и комфортного транспорта.

Также планируется начало реализации проекта нового тоннеля в центре города Хырдалана с целью снижения транспортной нагрузки. По словам Рзаева, строительство тоннеля на автодороге М-4 в направлении центра Хырдалана входит в число приоритетных проектов, реализация которых возможна с 2026 года. Проект направлен на более эффективную организацию транспортных потоков, сокращение заторов и ускорение въезда и выезда в столицу.

Кроме того, в 2026 году планируется начало строительства ряда новых дорожных объектов, включая участки М.Хиябани – Дайрави-1, Хырдаланское кольцо, а также направление А.Саламзаде – З.Буниятов. Реализация этих проектов должна способствовать снижению транспортной загруженности и повышению безопасности движения в Баку и прилегающих районах.