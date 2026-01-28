USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

В Германии встретились послы Азербайджана и Армении

10:52 677

Послы Азербайджана и Армении в Германии Насими Агаев и Виктор Енгибарян провели встречу с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем и председателем Комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлем Ротом, в ходе которой обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Они приняли участие в дискуссии на тему «Времена перемен на Южном Кавказе: исторический мир между Азербайджаном и Арменией, роль Германии и новые связи Европы с Востоком».

Собеседники обменялись мнениями о текущих региональных процессах, а также о перспективах стабильности и безопасности в регионе.

Американцы хотят отрубить голову змее
Американцы хотят отрубить голову змее
11:42 261
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
10:52 678
Вашингтон уходит от ответов по Украине
Вашингтон уходит от ответов по Украине
10:40 1071
Крушение самолета в Индии
Крушение самолета в Индии видео
10:30 1930
Не хочешь – заставим
Не хочешь – заставим
10:08 2017
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
10:01 2812
Лига чемпионов: «Ливерпуль» – «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
Лига чемпионов: «Ливерпуль» – «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
04:23 4342
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
03:45 3931
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 7309
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 4387
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 4901

