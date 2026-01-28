В Германии встретились послы Азербайджана и Армении

Послы Азербайджана и Армении в Германии Насими Агаев и Виктор Енгибарян провели встречу с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем и председателем Комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлем Ротом, в ходе которой обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Они приняли участие в дискуссии на тему «Времена перемен на Южном Кавказе: исторический мир между Азербайджаном и Арменией, роль Германии и новые связи Европы с Востоком».

Собеседники обменялись мнениями о текущих региональных процессах, а также о перспективах стабильности и безопасности в регионе.