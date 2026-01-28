USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Кто на самом деле управляет Газой?

11:04 526

Президент США Дональд Трамп в статусе председателя «Совета мира» получит обширные полномочия, включая право назначать высокопоставленных должностных лиц для управления сектором Газа, распределять между ними функции, утверждать резолюции и при необходимости приостанавливать их действие, а также определять своего преемника. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на копию проекта резолюции.

Документ датирован 22 января, однако до настоящего времени не подписан Трампом, что необходимо для его вступления в силу. Об этом The New York Times сообщили три чиновника, знакомые с содержанием резолюции и подтвердившие подлинность копии, находящейся в распоряжении газеты. При этом издание отмечает, что неясно, является ли представленный текст окончательной версией документа. По словам источников NYT, проект резолюции по-прежнему находится на стадии обсуждения.

Согласно материалам издания, президент США сможет назначать ряд ключевых должностных лиц, в том числе «верховного представителя» в секторе Газа, которому будет поручен надзор за палестинским органом, управляющим территорией, а также командующего международными силами по стабилизации, призванными содействовать обеспечению безопасности. В качестве верховного представителя по Газе в документе указан болгарский дипломат Николай Младенов.

Как отмечает NYT, проект по своей структуре напоминает резолюцию Совета Безопасности ООН и, по всей видимости, представляет собой попытку «Совета мира» формализовать часть планов, касающихся будущего сектора Газа. В исполнительный совет, помимо лиц, объявленных 16 января, согласно проекту войдут глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и юрист по недвижимости Мартин Эдельман, которого агентство Bloomberg ранее называло другом Трампа и ключевой фигурой в сделках его администрации с ОАЭ.

Проект резолюции предусматривает, что «Совет мира» займется координацией восстановления сектора Газа и будет содействовать доставке гуманитарной помощи. В документе также закреплено, что лица и организации, «имеющие доказанную историю сотрудничества, инфильтрации или влияния» на ХАМАС, не смогут участвовать в управлении эксклавом или его восстановлении.

Отдельно в проекте подробно прописывается роль Младенова, бывшего посланника ООН по ближневосточному мирному процессу, назначенного Белым домом первым высоким представителем по Газе. В соответствии с резолюцией он будет осуществлять контроль над Национальным комитетом по управлению Газой – органом палестинских технократов, сформированным для администрирования территории и надзора за полицейскими структурами, а также руководить всей его «повседневной деятельностью».

Бывший генеральный консул США в Иерусалиме Майкл Ратни в комментарии NYT заявил, что документ «ясно дает понять, что Соединенные Штаты несут ответственность за Газу, а все другие страны и организации играют вспомогательную роль».

О создании «Совета мира» Дональд Трамп объявил 16 января. Изначально предполагалось, что этот орган сосредоточится на восстановлении сектора Газа, однако впоследствии он был представлен как международная структура, чьи полномочия могут распространяться и на другие зоны конфликтов. США направили приглашения к участию в «Совете мира» ряду государств – при этом не все из них дали ответ, а некоторые отказались от участия.

Членство в «Совете мира» ограничено сроком в три года, однако при уплате взноса в размере $1 млрд оно становится бессрочным.

ЭТО ВАЖНО

