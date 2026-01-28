Швеция ищет ядерную защиту у Британии и Франции

Правительство Швеции ведет переговоры с Великобританией и Францией о возможном расширении ядерных гарантий в отношении страны. Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон, сообщает The Telegraph.

«Мы сейчас ведем постоянные дискуссии как с Францией, так и с Соединенным Королевством. Они пока не очень конкретны, и французское (ядерное оружие) является сугубо французским, но Франция также открыта для обсуждения с другими странами», – сказал Кристерссон. Он подчеркнул, что переговоры носят предварительный характер и никаких конкретных предложений или сроков не согласовано.

«Пока опасные страны обладают ядерным оружием, разумные демократии также должны иметь доступ к ядерному оружию», – указал шведский премьер.

Кристерссон добавил, что Стокгольм не видит необходимости размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. Однако в случае войны ситуация может измениться. «Мы не должны забегать вперед событий. Эти обсуждения ведутся сейчас, и как член НАТО мы полностью вовлечены во все процессы», – резюмировал он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил эту идею со шведским коллегой, подтвердил представитель британского премьера. Несмотря на то что членство Швеции в НАТО уже обеспечивает защиту, включая ядерную, обращение к возможностям Лондона и Парижа рассматривается как способ снизить зависимость от гарантий США.