Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Швеция ищет ядерную защиту у Британии и Франции

11:18 239

Правительство Швеции ведет переговоры с Великобританией и Францией о возможном расширении ядерных гарантий в отношении страны. Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон, сообщает The Telegraph.

«Мы сейчас ведем постоянные дискуссии как с Францией, так и с Соединенным Королевством. Они пока не очень конкретны, и французское (ядерное оружие) является сугубо французским, но Франция также открыта для обсуждения с другими странами», – сказал Кристерссон. Он подчеркнул, что переговоры носят предварительный характер и никаких конкретных предложений или сроков не согласовано.

«Пока опасные страны обладают ядерным оружием, разумные демократии также должны иметь доступ к ядерному оружию», – указал шведский премьер.

Кристерссон добавил, что Стокгольм не видит необходимости размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. Однако в случае войны ситуация может измениться. «Мы не должны забегать вперед событий. Эти обсуждения ведутся сейчас, и как член НАТО мы полностью вовлечены во все процессы», – резюмировал он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил эту идею со шведским коллегой, подтвердил представитель британского премьера. Несмотря на то что членство Швеции в НАТО уже обеспечивает защиту, включая ядерную, обращение к возможностям Лондона и Парижа рассматривается как способ снизить зависимость от гарантий США.

Американцы хотят отрубить голову змее
Американцы хотят отрубить голову змее
11:42 271
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
10:52 678
Вашингтон уходит от ответов по Украине
Вашингтон уходит от ответов по Украине
10:40 1071
Крушение самолета в Индии
Крушение самолета в Индии видео
10:30 1934
Не хочешь – заставим
Не хочешь – заставим
10:08 2021
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
10:01 2816
Лига чемпионов: «Ливерпуль» – «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
Лига чемпионов: «Ливерпуль» – «Карабах» и еще 17 матчей последнего тура
04:23 4343
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
Трамп заявил, что к Ирану приближается «большая прекрасная армада»
03:45 3932
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра
02:38 7311
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире
Киевлянка, пережившая Холокост, замерзла в своей квартире в день Холокоста
02:48 4387
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 4902

