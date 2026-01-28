USD 1.7000
В Азербайджане воспитание детей в духе патриотизма станет частью госполитики

11:31 195

Воспитание детей в духе патриотизма, а также их защита от информации, наносящей вред здоровью и развитию, включены в число целей государственной политики. Это отражено в новом проекте закона «О правах ребенка», вынесенном на обсуждение на заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Согласно проекту, использование изображения ребенка в рекламе будет допускаться только с согласия его родителей или лиц, их заменяющих. Также предусматривается создание банка данных по обеспечению прав детей. Государство будет осуществлять сбор и анализ информации о реализации прав и свобод детей, включая случаи дискриминации и насилия, их причины и последствия, а также эффективность мер по предотвращению нарушений и защите прав детей. Управление этим банком данных будет осуществляться органом, определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Проектом закрепляется право ребенка на социальное обеспечение, включая получение материального обеспечения не ниже установленного законом прожиточного минимума. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и их семьям будут предоставляться бесплатные социальные услуги в соответствии с законом «О социальных услугах». Органы местного самоуправления и неправительственные организации также смогут реализовывать дополнительные меры социальной защиты.

В образовательных учреждениях, независимо от формы собственности, детям будет предоставляться бесплатная медицинская и психологическая помощь. Отдельно отмечается, что дети с ограниченными возможностями здоровья сохраняют право на внеочередное получение медицинской, дефектологической и психологической помощи в установленном порядке.

Кроме того, проект запрещает демонстрацию табачных изделий и процесса их употребления на мероприятиях для детей, а также их открытую трансляцию в эфире и по кабельному вещанию в программах и постановках для детской аудитории.

Законопроект также закрепляет право ребенка выражать свое мнение в ходе производства по делам, касающимся его интересов. Процедура выяснения мнения ребенка должна быть безопасной, уважительной и проводиться специалистом, подготовленным для работы с детьми. В этой связи предлагается внести изменения в гражданское и уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающие обязательное участие психолога при допросах и иных следственных действиях с участием несовершеннолетних.

Также в проекте закона отмечается, что родители или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе воспитывать детей в соответствии со своими религиозными убеждениями и отношением к религии.

