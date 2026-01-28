Родригес не спешит разрывать связи с Россией и Ираном

По данным источников, «отчеты разведки США вызывают сомнения относительно того, что… Родригес будет сотрудничать с администрацией (американского президента Дональда) Трампа, официально разорвав связи с противниками США». В материале отмечается, что американские чиновники ожидают от Родригес «разрыва отношений с близкими союзниками из числа других государств, такими как Иран, Китай и Россия, в том числе высылки из Венесуэлы их дипломатов и советников». Источники агентства уточнили, что из отчетов разведслужб не ясно, «в полной ли мере она (Родригес) поддерживает стратегию США в ее стране».

В материале также приводится комментарий неназванного сотрудника администрации в Вашингтоне. Он подчеркнул, что Трамп «по-прежнему использует рычаги максимального влияния» на власти Венесуэлы и «ожидает продолжения этого сотрудничества». По словам собеседников агентства, Вашингтон на данный момент не видит альтернатив взаимодействию с Родригес.