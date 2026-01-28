Американцы хотят отрубить голову змее

По его словам, в последние дни США ожидали переброску дополнительных сил в регион, в основном морских, включая ударные авианосные группы и всё, что их сопровождает. Эти силы обладают системами противовоздушной обороны, которые могут помочь отразить возможный ответный удар Ирана, а также защитить американские базы и Израиль.

Кин отметил, что у США есть и авиация: в регион переброшено большое количество самолётов на различные авиабазы, а также дополнительные средства ПВО.

«Нужно отрубить голову змее. Фактически, сам режим и есть змея, и цель заключается в том, чтобы устранить руководство, чтобы мог начаться некий переходный процесс», — сказал генерал.

При этом он подчеркнул, что одного удара для этого недостаточно, если только не вводить войска, а такой вариант в Вашингтоне почти не рассматривается. Тем не менее, по его словам, сама угроза подобных действий должна ослаблять решимость окружения верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Кин заявил, что Иран сейчас находится в самом уязвимом положении с момента прихода нынешнего режима к власти в 1980 году, будучи слабым в политическом, экономическом и военном отношении.

Он сравнил давление на иранское руководство с ситуацией вокруг свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отметив, что США, по его мнению, также поддерживают контакты с отдельными лидерами внутри страны — так же, как это происходило при взаимодействии с венесуэльским руководством перед соответствующими операциями.