Сенатор Вайнберг поехал воевать с Украиной

Сенатор Александр Вайнберг досрочно сложил свои полномочия и ушел на войну с Украиной. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Заявление о сложении полномочий Александр Владеленович написал по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на «СВО» (война с Украиной)», – сообщил Люлин.

Он отметил, что с пониманием отнесся к желанию Вайнберга «вступить в ряды защитников Родины», потому что решение было «взвешенным» и «принималось обдуманно».

Люлин указал, что сенатор участвовал в сборе гуманитарной помощи и неоднократно выезжал в военную зону с 2022 года.