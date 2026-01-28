USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Сенатор Вайнберг поехал воевать с Украиной

11:52 1579

Сенатор Александр Вайнберг досрочно сложил свои полномочия и ушел на войну с Украиной. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Заявление о сложении полномочий Александр Владеленович написал по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на «СВО» (война с Украиной)», – сообщил Люлин.

Он отметил, что с пониманием отнесся к желанию Вайнберга «вступить в ряды защитников Родины», потому что решение было «взвешенным» и «принималось обдуманно».

Люлин указал, что сенатор участвовал в сборе гуманитарной помощи и неоднократно выезжал в военную зону с 2022 года.

Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 373
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 1043
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7002
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3059
Что Пехлеви пообещал иранцам?
Что Пехлеви пообещал иранцам?
12:13 1539
Американцы хотят отрубить голову змее
Американцы хотят отрубить голову змее
11:42 2343
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
10:52 1393
Вашингтон уходит от ответов по Украине
Вашингтон уходит от ответов по Украине
10:40 1800
Крушение самолета в Индии
Крушение самолета в Индии видео
10:30 3412
Не хочешь – заставим
Не хочешь – заставим
10:08 3084
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
10:01 4471

ЭТО ВАЖНО

Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 373
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 1043
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7002
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3059
Что Пехлеви пообещал иранцам?
Что Пехлеви пообещал иранцам?
12:13 1539
Американцы хотят отрубить голову змее
Американцы хотят отрубить голову змее
11:42 2343
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
10:52 1393
Вашингтон уходит от ответов по Украине
Вашингтон уходит от ответов по Украине
10:40 1800
Крушение самолета в Индии
Крушение самолета в Индии видео
10:30 3412
Не хочешь – заставим
Не хочешь – заставим
10:08 3084
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
10:01 4471
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться