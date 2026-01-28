В Иране казнили очередного «шпиона «Моссада»

Гражданин Ирана, обвиненный «в шпионаже в пользу Израиля», был казнен в исламской республике. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

«Хамид Реза Сабет Эсмаильпур, задержанный 28 апреля 2025 года, был повешен за шпионаж и сотрудничество в интересах враждебной Ирану (израильской) разведывательной службы «Моссад», – говорится в публикации.

Иранские власти утверждают, что иранец «поддерживал связь с сотрудником «Моссада» и передавал ему секретную информацию и документы».

Отмечается, что приговор был вынесен в рамках судебного процесса и утвержден Верховным судом исламской республики.