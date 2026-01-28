Что Пехлеви пообещал иранцам?

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к семьям погибших во время недавних протестов в стране, выразив им солидарность и надежду на торжество свободы и справедливости. Об этом сообщает Iran International.

В своем сообщении, опубликованном в X, Пехлеви подчеркнул, что обращается ко «всем семьям, чьи близкие погибли от рук этого преступного режима», добавив, что искренне разделяет их страдания.

«Как отец и муж я глубоко переживаю вашу боль и разделяю ее с вами», – отметил принц.

Он выразил уверенность, что «иранский народ вскоре освободится от преступного режима» и вместе отпразднует свое будущее. Пехлеви добавил, что надеется вскоре оказаться среди иранцев, «чтобы обнять вас и рука об руку строить нашу страну заново».

«Этот день близок», – заключил он, добавив традиционное пожелание: «Да здравствует Иран!»