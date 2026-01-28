Высокодоходная депозитная кампания от Банка ABB

Депозиты можно разместить на срок 6, 12, 18 и 24 месяца.

Банк ABB, создавая выгодные возможности для клиентов, запустил новую депозитную кампанию. В рамках кампании «Зимнее предложение» клиенты могут разместить средства в манатах по депозитам «Классический» и DigiDeposit в Банке ABB и получить доход до 11% годовых.

Счет DigiDeposit можно открыть полностью в цифровом формате через приложение ABB mobile. Это позволяет разместить депозит в Банке быстро и удобно без посещения филиала. Депозит «Классический» оформляется в филиалах Банка ABB.

Кампания действует только для вновь оформляемых депозитов; депозиты с автоматическим продлением (автопролонгацией) в кампании не участвуют. Предложение действительно до 28.02.2026.

С подробными условиями кампании вы можете ознакомиться здесь.

