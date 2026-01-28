USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Высокодоходная депозитная кампания от Банка ABB

12:22 951

Банк ABB, создавая выгодные возможности для клиентов, запустил новую депозитную кампанию. В рамках кампании «Зимнее предложение» клиенты могут разместить средства в манатах по депозитам «Классический» и DigiDeposit в Банке ABB и получить доход до 11% годовых.

Депозиты можно разместить на срок 6, 12, 18 и 24 месяца.

Счет DigiDeposit можно открыть полностью в цифровом формате через приложение ABB mobile. Это позволяет разместить депозит в Банке быстро и удобно без посещения филиала. Депозит «Классический» оформляется в филиалах Банка ABB.

Кампания действует только для вновь оформляемых депозитов; депозиты с автоматическим продлением (автопролонгацией) в кампании не участвуют. Предложение действительно до 28.02.2026.

С подробными условиями кампании вы можете ознакомиться здесь.

Подробную информацию о современных, удобных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, через Информационный центр Банка по номеру 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 377
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 1049
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7004
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3060
Что Пехлеви пообещал иранцам?
Что Пехлеви пообещал иранцам?
12:13 1541
Американцы хотят отрубить голову змее
Американцы хотят отрубить голову змее
11:42 2348
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
10:52 1394
Вашингтон уходит от ответов по Украине
Вашингтон уходит от ответов по Украине
10:40 1800
Крушение самолета в Индии
Крушение самолета в Индии видео
10:30 3413
Не хочешь – заставим
Не хочешь – заставим
10:08 3087
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
10:01 4473

