Трамп за доллар спокоен

Президент США Дональд Трамп не выразил обеспокоенности относительно снижения курса американского доллара, заявив, что валюта находится в «отличном» состоянии. Об этом американский лидер заявил журналистам во время своего визита в штат Айова, сообщает Anadolu.

Отвечая на вопрос о снижении курса доллара, президент США заявил, что не считает это падение значительным.

«Нет, я считаю, что это отлично. Посмотрите на бизнес, который мы ведем. Нет, доллар чувствует себя отлично», - сказал Трамп.

Президент США напомнил, что ранее ему приходилось много бороться с Китаем и Японией из-за их стремления девальвировать национальные валюты, указав на то, что такая практика является несправедливой, поскольку снижает конкурентоспособность.

По словам Трампа, доллар сейчас пытается найти свой естественный уровень, что является справедливым процессом.

«Я мог бы двигать (доллар) вверх или вниз, как йо-йо», - отметил он.

После заявлений Трампа индекс доллара, отражающий его стоимость по отношению к евро, швейцарскому франку, японской иене, канадскому доллару, британскому фунту стерлингов и шведской кроне, снизился до уровня 95,6 пункта, достигнув минимума за последние четыре года. 

На международных рынках курс евро/доллар также поднялся до отметки 1,20, достигнув максимального значения с 2021 года.

Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 379
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 1051
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7005
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3060
Что Пехлеви пообещал иранцам?
Что Пехлеви пообещал иранцам?
12:13 1542
Американцы хотят отрубить голову змее
Американцы хотят отрубить голову змее
11:42 2350
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
10:52 1395
Вашингтон уходит от ответов по Украине
Вашингтон уходит от ответов по Украине
10:40 1800
Крушение самолета в Индии
Крушение самолета в Индии видео
10:30 3413
Не хочешь – заставим
Не хочешь – заставим
10:08 3087
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
10:01 4473

