Трамп за доллар спокоен

Президент США Дональд Трамп не выразил обеспокоенности относительно снижения курса американского доллара, заявив, что валюта находится в «отличном» состоянии. Об этом американский лидер заявил журналистам во время своего визита в штат Айова, сообщает Anadolu.

Отвечая на вопрос о снижении курса доллара, президент США заявил, что не считает это падение значительным.

«Нет, я считаю, что это отлично. Посмотрите на бизнес, который мы ведем. Нет, доллар чувствует себя отлично», - сказал Трамп.

Президент США напомнил, что ранее ему приходилось много бороться с Китаем и Японией из-за их стремления девальвировать национальные валюты, указав на то, что такая практика является несправедливой, поскольку снижает конкурентоспособность.

По словам Трампа, доллар сейчас пытается найти свой естественный уровень, что является справедливым процессом.

«Я мог бы двигать (доллар) вверх или вниз, как йо-йо», - отметил он.

После заявлений Трампа индекс доллара, отражающий его стоимость по отношению к евро, швейцарскому франку, японской иене, канадскому доллару, британскому фунту стерлингов и шведской кроне, снизился до уровня 95,6 пункта, достигнув минимума за последние четыре года.

На международных рынках курс евро/доллар также поднялся до отметки 1,20, достигнув максимального значения с 2021 года.